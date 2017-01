La justicia dictamina que el Brexit deberá pasar por el Parlamento

Etiquetas

El Tribunal Supremo británico ha fallado este martes por la mañana que deberá ser el Parlamento el que apruebe la activación de las negociaciones de salida de la Unión Europea. No podrá ser elaborado de manera unilateral por el Theresa May y su equipo.

Una mayoría formada por ocho de los once jueces que conforman el Supremo ha optado por la opción del Brexit consensuado con el Parlamento. May deberá lograr pactar con el resto del hemiciclo las fechas y condiciones, algo que podría dificultar la idea de un Brexit duro, como el que quería May.

Ya el pasado día 17, cuando anunció su plan de salida de la Unión Europea, May confirmó que su Gobierno sometería a votación de las dos Cámaras del Parlamento el acuerdo final para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Así, para activar el conocido artículo 50 de la Constitución de Lisboa, el Gobierno británico deberá hablar con los demás partidos. Este acercamiento demuestra que May era consciente de una posible derrota en los tribunales.

Las líneas esbozadas por May para salir de la Unión Europea -ruptura con el mercado único, control de las fronteras, nuevos tratados...- no son seguidos por el resto de miembros del Parlamento. No se pondrá fin al Brexit, ya que fueron los ciudadanos los que decidieron en las urnas, pero sí lucharán por reblandecer las medidas. E incluso se podría retrasar la salida de la UE, ya que May tenía previsto iniciar el proceso el próximo marzo, pero ahora deberá embaucar a los otros grupos parlamentarios.

Este caso tiene su origen a finales del año pasado. El Gobierno de Theresa May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller y apoyado entre otros por el Gobierno escocés de que antes de iniciar el proceso de divorcio con la UE era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.

El Gobierno está "decepcionado"

En su fallo, el Supremo ha considerado que la llamada 'prerrogativa real', los poderes ejecutivos del Gobierno, no es suficiente para privar a los ciudadanos de los derechos obtenidos a través de leyes aprobadas por el Parlamento en virtud de la entrada del país en la UE.

"El referéndum es de gran significado político, pero el Acta del Parlamento que lo estableció no decía qué debía ocurrir como resultado", ha explicado en presidente del Supremo, David Neuberger, durante la lectura del fallo. "Así que cualquier cambio en la ley para dar efecto al referéndum debe hacerse de la única manera permitida por la Constitución, es decir, por un Acta del Parlamento", ha añadido.

Asimismo, los magistrados han determinado que el Gobierno no tiene que esperar a obtener consentimiento de las asambleas de Escocia, Irlanda del Norte y Gales antes de iniciar el procedimiento formal de negociación con la UE para la salida del bloque. El fiscal general, Jeremy Wright, ha reconocido que el Gobierno está "decepcionado" por el fallo pero lo acatará y hará "lo que sea necesario" para ponerlo en práctica, según informa la BBC.