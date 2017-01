Las propuestas del magnate: "Derogaré el Obamacare el primer día. Es un desastre"

Etiquetas

Además de dardos, provocaciones, desplantes,bravuconadas y explicaciones, más o menos convincentes, sobre el 'Rusiagate' y el espionaje, Trump realizó en su alocución ante la prensa algunas propuestas y lo cierto, para ser honestos y no faltar a la realidad, es que éstas se ajustan a todo aquello, más o menos acertado, ahí cada cuál tendrá su opinión, que Donald Trump -el que dentro de apenas 9 días jurará su cargo como el 45º Presidente de los Estados Unidos-, prometió durante la campaña electoral.

Así, se comprometió a tratar "como se merecen" a los veteranos de guerra; anunció impuestos y tasas para las empresas que abandonen Estados Unidos; dejó claro que derogará el Obamacare (la reforma sanitaria llevada a cabo por Barack Obama) y que construirá un "muro" en la frontera con México, "en año y medio". Éstas fueron sus propuestas:

-Trump se refiere a los veteranos de guerra de los Estados Unidos: "Hasta ahora han sido tratados de forma horrible...esto va a cambiar".

-"No quiero aprovecharme de nada, no quiero conflictos de intereses aunque legalmente puedo seguir con mis negocias. Puedo seguir gestionando mis negocios, si quisiera podría hacerlo, pero no lo voy a hacer".

Derogar el Obamacare

-Obamacare: "Los periodistas y todo el mundo deben de estar muy contentos de que acabemos con el Obamacare, el Obamacare es un desastre absoluto que está implosionando. Sinceramente, podríamos simplemente esperar y criticar y todos nos rogarían hacer algo con el Obamacare, sería lo más sencillo, pero lo que vamos a hacer es presentar un plan para derogar y sustituir el Obamacare". "Vamos a aprobar una ley sanitaria para ocuparnos de verdad de la sanidad de nuestro país. El Obamacare es un problema de los demócratas y nosotros lo vamos a solucionar. Vamos a prestar un gran servicio. Vamos a presentar un plan, una sanidad que será menos costosa y mucho mejor".

-Trump avisa a las empresas que deslocalicen la producción: "Si quieres producir fuera de los Estados Unidos vas a tener que pagar unos impuestos de frontera muy grandes. Si te quieres mover, muévete de Wisconsin a Carolina del Norte, hay muchos trabajadores estadounidenses dispuestos a trabajar".

El muro de la discordia

-"Vamos a construir el muro. Será un muro y no una valla", reitera Trump acerca de la separación en la frontera con México. "No me apetece esperar un año y medio para empezar". Promete una vez más que será el gobierno de Peña Nieto quien acarree con el coste de la construcción, que se anticipa multimillonaria y necesita de la aprobación del Congreso, y no los ciudadanos estadounidenses a través de sus impuestos. "Vamos a negociar alrededor de un año, año y medio con México. México nos devolverá el coste del muro, de una manera u otra, lo aseguro".