Todo lo que se sabe y lo que aún no de los atentados terroristas en Londres

Londres ha vuelto a conmocionar al mundo, tras padecer en la noche de este sábado dos nuevos ataques terroristas.Transcurridas las primeras horas de caos, gradualmente las piezas van encajando en el puzzle del horror. Poco a poco se conocen más detalles de lo ocurrido, mientras aún se mantienen abiertos varios interrogantes.

Las certezas

Entre las certezas, éstos son algunos de los elementos más destacados que ya han sido confirmados por la Policía Metropolitana de UK, respecto de los acontecimientos:

El origen de los hechos

A las 22.08 h. del sábado (hora local), una furgoneta irrumpe en el Puente de Londres y atropella a una veintena de peatones que pasaban por el lugar. El vehículo después se dirige a Borough Market, una zona de restaurantes y bares cercana. Allí, sus tres ocupantes descienden del mismo y comienzan a apuñalar a varias personas. El ataque, en un primer momento de confusión, es caratulado como "incidente" por la Policía Metropolitana de UK. Después lo califican como "incidente terrorista".

Siete víctimas mortales

Como consecuencia de esos ataques, siete personas mueren y otras 50, heridas de diversa consideración, son trasladadas a cinco hospitales de la capital de Inglaterra. La cifra de víctimas aún es provisoria. Entre los heridos hay un agente de la policía de transporte londinense, un español (cuyas heridas no revisten gravedad), cuatro franceses (uno de ellos grave) y dos australianos.

Terror en plena campaña

No es casual que los ataques hayan ocurrido en plena campaña electoral británica. A solo cuatro días de celebrarse las elecciones generales en Reino Unido (acontecerán el próximo jueves) los terroristas han decidido volver desatar una locura de sangre y muerte. Por este motivo, los partidos británicos han vuelto a suspender la campaña electoral como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas. Solo hubo una excepción: el partido eurófobo UKIP. Su líder, Paul Nuttall, ha dicho: "Me niego a suspender la campaña porque eso es precisamente lo que los extremistas quieren que hagamos". La campaña electoral se reanudará mañana.

Una zona congestionada de turistas

El 'modus' operandi de los terroristas en esta ocasión ha sido similar al de otros atentados recientes, como el de Berlín, Niza y -más recientemente- el que también tuvo lugar en Londres, donde un vehículo arrolló a varias personas en pleno centro de la capital. London Bridge y Borough Market son dos áreas cercanas muy turísticas. Pocos minutos después de que la furgoneta irrumpiese en London Bridge, la Policía ha entrado en algunos de los bares y restaurantes de las inmediaciones, muy concurridos un sábado a esas horas, y ha obligado a la gente a echarse al suelo o resguardarse en los baños.

La Policía llegó 8 minutos después

La Policía ha confirmado que los primeros agentes llegaron ocho minutos después del primer ataque perpetrado por los tres terroristas en London Bridge. "Llevaban lo que parecían chalecos explosivos que se han determinado que eran falsos y que pretendían expandir el miedo", han manifestado portavoces policiales.

Tres terroristas abatidos

La BBC ha mostrado una fotografía, tomada por un fotógrafo profesional, en la que se ve en primer término a un hombre tendido en el suelo en el exterior de un bar de Borough Market y, un poco más allá, a un segundo hombre también en el suelo, ambos controlados por sendos agentes de policía. Estos eran dos de los terroristas que fueron abatidos. En la imagen se puede apreciar cómo el primero de ellos lleva alrededor del torso un falso chaleco de explosivos. Uno de los dos hombres aún se movía cuando se sacó la foto, según ha confirmado el fotógrafo, y el otro no. A esos dos, hay que sumar a un tercer terrorista abatido por la Policía, según han confirmado las fuerzas de seguridad.

Furgoneta alquilada en la empresa Hertz

La furgoneta blanca que fue utilizada por los terroristas fue alquilada a la empresa Hertz. Esto ha sido confirmado por la Policía Metropolitana de UK. No se ha especificado aún quién y qué día se adquirió temporalmente el vehículo.

Un español, entre los heridos

El Gobierno español ha comunicado que hay un ciudadano español entre el medio centenar de heridos en el ataque pero que no reviste gravedad. Esta persona se encuentra hospitalizada y fuera de peligro.

No hay conexión entre los tres ataques de los últimos meses

La primera ministra británica Theresa May ha recordado que con éste son tres los atentados sufridos en Reino Unido en sólo 90 días: el del puente de Westminster (en marzo), el del Manchester Arena (apenas hace dos semanas), y el de este sábado. Ha manifestado que, "aunque no están conectados entre sí, sí se ha creado una tendencia porque el terrorismo llama al terrorismo y los atacantes se ven inspirados por los otros ataques y se copian unos a otros".

Las dudas

¿Atacantes islámicos?

May ha manifestado que todos los indicios apuntan a que los autores de los atentados son radicales islámicos, pero la investigación todavía no lo ha confirmado oficialmente. La política ha alabado el valor de la policía, los servicios de emergencia y el propio público que estaba en la zona.

Nadie aún ha reivindicado el ataque

Por ahora, ni Estado Islámico ni otra organización radical islámica ha reivindicado el ataque. Todo parecería indicar que estos atentados son similares en materia de 'organización' y ejecución a los recientes: vehículos que arrollan peatones en zonas céntricas de grandes ciudades. En esos caos, DAESH se adjudicó la autoría, pero por ahora no lo ha hecho en este caso.

Las identidades de los atacantes

Si bien eran tres los ocupantes del vehículo que arrollaron personas en London Bridge y apuñalaron gente en Borough Market, por ahora nada se conoce oficialmente sobre sus identidades, nacionalidades y otros datos personales de relevancia. Tampoco si tenían algún lazo familiar o parentesco entre ellos.

¿Los tres hombres recibieron apoyo logístico?

La investigación continúa pero los agentes creen que sólo actuaron tres hombres directamente en el ataque, aunque tampoco lo han confirmado oficialmente. Además, cabe la posibilidad de que estas personas hayan recibido apoyo logístico de otros para llevar a cabo sus actos. Nada se ha informado aún en esa línea.

El estado de los heridos

Todavía no se conoce si entre la nómina de heridos o víctimas se encuentran niños o menores de edad. May ha confirmado que algunos de los hospitalizados revisten extrema gravedad, aunque aún no se conoce en detalle cuál es el estado de salud de cada uno de ellos. Poco a poco se van conociendo las nacionalidades de los heridos: cuatro son franceses, hay un australiano y también, como quedó dicho, un español.

¿Habrá nuevas detenciones?

La Policía no ha descartado nuevas detenciones, de manera inminente, en el marco de las investigaciones. Por ahora, las fuerzas de seguridad se han mostrado herméticas al respecto. Pero un portavoz policial ha considerado que no hay que descartar ninguna hipótesis.