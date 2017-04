El PP empuja a Aguirre a dimitir porque sus dos manos derechas están en prisión

Etiquetas

Unanimidad en el aparato del Partido Popular: Esperanza Aguirre debe dimitir. Hoy mismo, si es preciso. Cuanto antes, mejor. En Génova consideran que la continuidad de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid no se sostiene por más tiempo ya que sus dos hombres de confianza en su etapa en el PP de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, se encuentran en prisión. Una renuncia, además, frenaría el acoso a los populares, consideran.

En el equipo de Rajoy, que se encuentra en Brasil centrado en conquistar el país, no tienen dudas. Esperanza Aguirre debía conocer toda la corrupción que está aflorando ahora y, es más, si no la conocía , debe abandonar su cargo de concejala por esa responsabilidad in vigilando de la que habló cuando se marchó de la presidencia del PP de Madrid por el caso Púnica. Las presiones para que Aguirre se marche existen, pero se están haciendo a través de discretos movimientos, como ocurrió en el caso Rato y Rita Barberá, que se marcharon del PP, en su caso, de manera voluntaria.

Tanto González, en prisión provisional sin fianza, como Granados, que lleva dos años y medio entre rejas también de manera provisional, eran dos de los hombres fuertes de Aguirre. El primero fue su sucesor y el segundo tuvo mando y plaza en la primera planta de Génova, sede del PP de Madrid. El marianismo, por tanto, considera insostenible que Aguirre no depure su responsabilidad por ambos casos.

Desde el entorno de Rajoy insisten en desvincularse del encarcelamiento de González: "Quizá ahora se explique que Ignacio González no fuera candidato a la Comunidad de Madrid ni presidente de Caja Madrid". Apuntan que ya por aquel entonces le llegaron al presidente del Gobierno informaciones comprometedoras para el número dos de Aguirre, de ahí que decidiera apostar por Cristina Cifuentes en las autonómicas. La dimisión de Aguirre, dice Génova, debe ser una "decisión personal" de Aguirre