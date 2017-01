Puigdemont llena en Bruselas con ayuda de independentistas flamencos, Irlanda y Escocia

Etiquetas

Relacionados Cada invitado de Puigdemont en Bruselas le ha costado 362 euros a los catalanes

Lleno en la sala del Parlamento Europeo donde Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva han defendido la celebración del referéndum independentista de Cataluña previsto para el próximo mes de septiembre.

La conferencia se ha celebrado en una sala contigua al salón de plenos del Parlamento, en la tercera planta de la Eurocámara, que han solicitado tres eurodiputados catalanes. En ella caben 350 personas. El eurodiputado Jordi Solé, por su parte, ha afirmado que los asistentes han sido 500.

Arranca la conferencia en Bruselas. Llega @KRLS y su Gobierno entre aplausos pic.twitter.com/VwymBm6ZNU — Pablo Rodríguez (@Suanzes) January 24, 2017

Estava buscant una cafeteria al Parlament Europeu i m'he trobat aquesta conversa de bar seguida in situ per només 500 persones pic.twitter.com/xZKJmoXNBE — Jordi Solé Ferrando (@jordisolef) 24 de enero de 2017

Los asistentes han aplaudido a Puigdemont y su equipo de gobierno a su entrada.

Puigdemont, Junqueras eta Romeva Europarlamentuko aretora sartzen. 350 lagunen aurrean erreferenduma azalduko dute. #eitbalbisteakpic.twitter.com/cdcDqAZbdr — Mikel Rotaetxe (@mrotaetxe) January 24, 2017

Ninguna autoridad comunitaria ha recibido a Puigdemont en Bruselas. La conferencia de los tres principales dirigentes de la Generalitat han conseguido el lleno gracias al impulso que han dado a la conferencia algunos eurodiputados españoles, de ERC, por ejemplo, y otros parlamentarios independentistas flamencos, de Escocia y de Irlanda.

La conferencia ha sido en inglés, francés y catalán. Junqueras sí ha pronunciado algunas palabras en castellano para referirse a la "ineficiencia económica" del Estado español y la "injusticia social". "Nuestro objetivo es al fin y al cabo muy simple: más democracia, la posibilidad de que los ciudadanos puedan definir con su voto su futuro", ha añadido.

Puigdemont ha defendido en catalán la celebración del referéndum vinculante en ocho meses. Y, más tarde, en perfecto francés ha pedido un "nuevo consenso" para que Cataluña pueda adaptarse a la legalidad europea. Ha pedido también que las autoridades comunitarias se impliquen en el proceso catalán afirmando que se trata de un problema a nivel europeo.

Hay que tener en cuenta que la Generalitat ha invertido 127.000 euros en una campaña para contratar anuncios en varios periódicos europeos, como Financial Times, Le Monde, Il Corriere de la Sera o De Standaard. En total, cada asistente a la conferencia ha costado al Govern 362,85 euros, ya que ha habido lleno total.

Boicot general al acto

Los principales grupos parlamentarios en la Eurocámara han decidido no acudir a la conferencia de Puigdemont. No es habitual que el presidente de una comunidad autónoma reciba tal rechazo en Bruselas. Según explican varios eurodiputados, lo normal es que los parlamentarios adapten sus agendas para estar junto a un representante español en su viaje a Bruselas. No ha sido el caso de Puigemont.

"Nadie ha movido un dedo", explica un eurodiputado del PSOE en conversación telefónica con Lainformacion.com. ¿Por qué? "Porque Puigdemont, con su discurso victimista, intenta deslegitimar la democracia y la propia Constitución europea, no vamos a ir ninguno".

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, mostró este lunes su respeto por el acto de Puigdemont pero puntualizó que el Gobierno de España está sujeto a la “democracia y al Estado de derecho”, y en este sentido cuestionó la legalidad del referéndum.

Rajoy, por su parte, ha afirmado este mediodía que a Puigdemont y al resto de dirigentes catalanes les "iría mucho mejor si buscaran" la mano tendida al diálogo que le ha ofrecido su Ejecutivo "en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo". De hecho, ha subrayado que su disposición al entendimiento es "sincera y leal". Al término de su intervención ha concluido asegurando que les han dado "el trato que se merecían".

Carta al presidente del Parlamento

Varios eurodiputados españoles han advertido a las autoridades comunitarias sobre la presencia de Puigdemont en Bruselas. Uno de ellos ha sido Enrique Calvet, que escribió la siguiente carta a Tajani:

"Distinguido Presidente,

Estimado Sr. Tajani,

Por el presente mensaje quiero trasladarle mi enhorabuena y mis mejores deseos en su nueva etapa como Presidente de esta Institución a la que me honro pertenecer.

Es precisamente por el respeto que ambos profesamos al Parlamento por lo que me permito hacerle partícipe de mi gran preocupación ante la reiterada utilización de sus salas y espacios de reunión para albergar eventos que en muchos casos atentan directamente contra la convivencia de los ciudadanos europeos españoles y contra los valores que sustentan las democracias europeas, llegando a veces a hacer apología del terrorismo, y en otros, como ocurrirá el próximo día 24, esa permisividad lleva a una violación clara de los Tratados.

El día 24 de enero el Presidente autonómico de Cataluña acudirá al Parlamento Europeo, invitado por tres diputados españoles secesionistas, al objeto de dar apariencia de legitimidad y legalidad a un referéndum que es ilegal e inconstitucional de acuerdo con la norma fundamental española. El artículo 4.2 del TUE dice expresamente que la Unión Europea respetará las "funciones esenciales de los Estados, especialmente las que tienen por objetivo garantizar su integridad territorial. El hecho de que el Parlamento Europeo permita albergar este tipo de eventos constituye una clara injerencia de la UE en la conformación del territorio legal de sus miembros.

Por todo ello le pido que, de una vez por todas, reflexionen sobre esta cuestión y modifiquen la normativa oportuna.

Reciba un cordial saludo,

Enrique Calvet Chambon.

La respuesta se la dio el vicepresidente del Parlamento, el también español Ramón Luis Valcárcel:

"Buenas tardes, estimado Enrique.

Ante todo, muchas gracias por tu felicitación y por tu apoyo.

Acabo de leer la carta que le has enviado a Tajani, y tengo que decirte que la comparto en su totalidad. Espero que la nueva presidencia impida desde el principio este tipo de reuniones, cuyos participantes instrumentalizan estos encuentros bajo un supuesto -y, sin embargo, ficticio- amparo institicional.

En la Mesa de este Parlamento seguiré intentando (espero que con mejor fortuna) que se ponga fin a estas actividades cuya naturaleza contradice la función para la cual fue creada esta institución.

Cuenta conmigo en esto como en tantas otras cuestiones que estimes oportunas.

Un fuerte abrazo".