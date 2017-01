Alberto Fernández (PP) ve "talibanismo" en Colau tras la renuncia al hotel en la Torre Agbar

Etiquetas

Se pregunta por la postura del PSC y asevera que Collboni es un "adorno navideño"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha lamentado este viernes que los promotores del hotel de lujo de la Torre Agbar hayan renunciando al proyecto, decisión que ve derivada de las dificultades en la tramitación de la licencia, "motivadas por el talibanismo político" que ve en la alcaldesa, Ada Colau.

Ha criticado en rueda de prensa que BComú haya celebrado como una buena noticia la renuncia de los promotores, cuando el proyecto iba a crear unos 300 puestos de trabajo y atraer turismo de calidad, según Fernández: "Las malas noticias para Barcelona son buenas noticias para Ada Colau", quien se ha convertido en un lastre y no en un motor de inversión y empleo, ha dicho.

"Una vez más, Barcelona pierde inversión y puestos de trabajo y genera inseguridad jurídica" que amenaza no sólo los proyectos ya en marcha sino también iniciativas que podrían tener previstas inversores y que podrían replantearse esta posibilidad por la actitud del Gobierno municipal, según él.

Ha lamentado que, en lugar de un hotel para turismo de calidad, el inmueble vaya a destinarse de nuevo a oficinas --tras la compra de Merlin Properties por 142 millones--, y ha recordado que el edificio del Deutsche Bank se destinó a viviendas de lujo en lugar de a un nuevo hotel.

El dirigente popular se ha preguntado por la postura del PSC --que gobierna con Colau junto a BComú-- en este asunto, y ha criticado que el segundo teniente de alcalde y líder socialista municipal, Jaume Collboni, es un "adorno navideño puesto todo el año".

BUS POR LA DIAGONAL

Después de que el Gobierno municipal anunciara este jueves que en otoño de 2018 acabará de desplegar la nueva red ortogonal de bus, Fernández ha criticado que por el momento no se plantee ninguna línea por la Diagonal --la D30-- porque prevé unir las líneas del tranvía por la avenida.

Ha avisado de que no existe consenso sobre el tranvía y que éste, como pronto, no entraría en funcionamiento hasta dentro de unos cinco años, por lo que la Diagonal necesita una línea de bus con más capacidad y velocidad comercial, y ha reclamado: "Colau no puede estar al lado del lobby del tranvía" con una decisión que podría perjudicar a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), según él.