Bomberos, metro, defensa del litoral, seguridad ciudadana y el Astoria, centran el pleno del Ayuntamiento

El conflicto de los bomberos, las actuaciones para la defensa del litoral y los trabajos de emergencias para afrontar la temporada de baño en las playas, la protección y la seguridad ciudadana, sobre todo tras los últimos incidentes en la Semana Santa; y el futuro proyecto en los antiguos cines Astoria y Victoria centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de abril de este jueves.

Así, el grupo municipal 'popular' ha presentado una moción urgente en relación con el tramo del metro de Renfe a Guadalmedina, y, en concreto, instando a la Junta a que se comprometa a retomar "a la mayor brevedad posible" las obras, que "llevan tres años paradas y acumulan un retraso cercano a los seis años". También instan a la Consejería de Fomento a que se garantice el adecuado estado de mantenimiento y limpieza del perímetro de obras del citado tramo, ya que "ese espacio vital de la ciudad debe recuperar cuanto antes su protagonismo y dinamismo".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha criticado que las obras del tramo Guadalmedina-Renfe llevan paradas tres años, lamentando que esos retrasos cuestan 70 millones al año, lo que supone unos 200 millones; además ha pedido el mantenimiento de la zona "tan afectada".

De igual modo, el conflicto de los bomberos volverá de nuevo al pleno a través de una moción urgente del grupo Málaga para la Gente en la que, entre otros, piden la dimisión del edil de Seguridad, Mario Cortés, "por dejación de sus funciones" y del director general de Recursos Humanos, Carlos Gómez-Cambronero, además de exigir que se cumplan los acuerdos plenarios.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien ha recordado que son 128 días de encierro por parte de los bomberos, que están en huelga indefinida; ha criticado la "nefasta gestión del conflicto" por parte del equipo de gobierno y se ha preguntado "qué más hace falta" para que se sienten.

En representación de los bomberos, José Antonio Jiménez, ha afirmado que se trata ya "de un conflicto laboral que se ha convertido en problema de seguridad" y ha criticado, en relación con la prevención de incendios, "la desidia absoluta y desatención" de la Jefatura en los planes de formación de las plantillas en incendios y se ha referido, en concreto, a la actuación en "los edificios de valor" y los museos. "Si queremos hacer las cosas bien tenemos que saber la lista de prioridades para salvar del museo; y no se sabe muchas cosas de cómo tenemos que actuar", ha lamentado.

Asimismo, sobre las críticas a la politización del conflicto, ha precisado que "esto no va de IU, Podemos o PSOE... va de todos los ciudadanos da igual a quién voten", lamentado que al alcalde "le importa un pimiento y no quiere sentarse a negociar".

Al respecto, el alcalde, quien ha dicho que "no vamos regatear ningún medio material y humano que sea necesario", ha reiterado que en el fondo está el convenio colectivo, que fue apoyado por la mayoría de los sindicatos --menos Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y CCOO-- y ha vuelto a poner en duda la legalidad de la huelga, ya que es "sobre un convenio que está aprobado". También ha vuelto a poner encima de la mesa los turnos de 12 horas en lugar de 24, que garantiza "que los bomberos están siempre listos, preparados y ágiles".

DE LA TORRE: "NOS SENTIMOS ATRAPADOS"

De la Torre, además, ha asegurado que "nos sentimos atrapados" en relación con el conflicto, asegurando que "estoy dispuesto a una reunión global, como hicimos con todos los sindicatos, pero no me puedo reunir con un comité de huelga que tiene mi afecto en el plano personal", pero que "es una huelga que roza la ilegalidad, porque va contra un convenio firmado".

"Si queremos que la filosofía de la negociación colectiva no esté herida, afectada y sea sólida, no se debe negociar ese tema; se hablará cuando se hablé del convenio colectivo de 2018", ha dicho el regidor.

Por su parte, Cortés ha advertido de que "si se me pide que dimita por no querer saltarme la ley tengo que decir que no me voy a saltar la ley, por lo que no ha lugar a que tenga que dimitir". Sobre la dimisión, el grupo de Ciudadanos, socio de investidura del PP, su viceportavoz, Alejandro Carballo, ha adelantado que, aunque no ha podido revisar la moción, "somos más partidarios de tender puentes y no dinamitarlos", ya que, "queremos que todas las partes se sienten a negociar", por lo que, en principio, no apoyarían el punto de la dimisión de Cortés.

No obstante, no será la única moción sobre incendios, ya que Málaga Ahora defenderá que el Ayuntamiento dote de una partida presupuestaria "a la mayor brevedad" para financiar, junto a las comunidades de vecinos que lo soliciten, en proporción de 50 y 50, las mejoras necesarias en los edificios para emergencias en caso de incendio.

SEGURIDAD CIUDADANA

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, María del Carmen Moreno, ha explicado que presentarán una moción urgente que incluirá una batería de acuerdos para reforzar la protección y la seguridad ciudadana. Así, se ha referido al auge turístico, que "ha provocado que haya un nuevo mapa de aglomeraciones en la capital que hace que se deban poner en marcha medidas de prevención y protección", citando también la Semana Santa, la Feria de Agosto y Navidad como los periodos "más necesitados de este refuerzo".

Entre otros, en relación con la Semana Santa, el PSOE instará al equipo de gobierno a que, conjuntamente con la Subdelegación y la Agrupación de Cofradías, y a través de la junta local de seguridad, u otro órgano coordinador, se pueda consensuar las medidas preventivas y de protección de la ciudadanía adecuadas, durante la celebración de los desfiles procesionales, y sobre todo, en aquellos itinerarios fuera del recorrido oficial, así como en el recorrido de cofradías y hermandades no agrupadas.

También Ciudadanos llevará una moción en la que proponen construir un grupo de trabajo entre el Ayuntamiento, fuerzas de seguridad y cofradías para trabajar en protocolos de actuación en casos de emergencia durante la Semana Santa, según ha explicado su portavoz, Juan Cassá.

ASTORIA

Por su parte, Málaga Ahora llevará como moción urgente relativa a la construcción de cualquier edificio en los antiguos cines Astoria y Victoria y pide, entre otros, que el Ayuntamiento publique todos los proyectos del concurso internacional de ideas, además de que se insta a que "en ningún caso" se renunciará a realizar un concurso público con todas las garantías para la adjudicación de la concesión administrativa y la ejecución de obra en dicha parcela.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, también ha explicado que se propone que el pliego de adjudicación de la concesión sea presentado para su aprobación al consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Además, precisa que en dicho pliego especificará el cobro de un canon por la concesión del espacio por un importe beneficioso para las arcas públicas y que se compense el alto precio, unos 20,7 millones de euros, invertido en la compra del solar original.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos lleva como moción urgente pedir estudios en profundidad y a largo plazo para determinar los puntos negros del litoral y sus soluciones; urge a acometer el sistema de espigones de los Baños del Carmen; pide soluciones más firmes que un muro en Sacaba Beach; demanda que se regenere ya la playa de Huelin, y, en general, conmina a las administraciones a tener las playas listas para la temporada de baño, según ha explicado el portavoz de Cs. Otra moción de la formación naranja al pleno es sobre los terrenos de Arraijanal y la academia del Málaga CF.

Por último, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, defenderá, a través de una moción urgente, rechazar, por parte del Ayuntamiento, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y la solicita un aumento de las inversiones previstas para la ciudad.