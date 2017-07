CATALUÑA. EL PP PROMETE DAR “FIRME APOYO” A LOS ALCALDES QUE SE NIEGUEN A COLABORAR CON EL REFERÉNDUM

Etiquetas

- Alerta de que “nadie puede hacer un uso fraudulento de las corporaciones locales”. El Comité de Gobiernos Locales del PP prestará este sábado “firme apoyo” a los alcaldes y funcionarios locales que se nieguen a colaborar con el referéndum de autodeterminación que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende celebrar el próximo 1 de octubre, porque “nadie puede hacer un uso fraudulento de las corporaciones locales”.Así consta en un documento al que ha tenido acceso Servimedia y que se aprobará en el Comité de Gobiernos Locales del PP que se celebrará este sábado en Málaga y al que asistirán el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno.Los alcaldes del PP exhibirán en este acto su unidad y rechazo frente al referéndum de autodeterminación con el que amenaza la Generalitat de Cataluña y lo harán justo una semana después del acto en el que Puigdemont reunió a alcaldes comprometidos con ceder espacios para esta consulta secesionista.En el documento, titulado ‘Centrados en lo importante’, los alcaldes y presidentes de Diputación del PP remarcan que “los políticos no estamos para crear problemas, sino para darles solución” y advierten de que “nadie puede hacer un uso fraudulento” de los ayuntamientos.Argumentan que “son las instituciones que garantizan la cohesión territorial y en su vocación está atender a la protección de sus derechos y a la defensa de su libertad”. Desde este convencimiento, trasladan su “firme apoyo” a aquellos alcaldes y funcionarios locales que “se nieguen a participar y colaborar en un referéndum ilegal”. “Somos conscientes de la dificultad que entraña dirigir un gobierno frente a las dificultades económicas que tuvimos que atravesar en los años de la crisis, pero lo asumimos con sentido de la responsabilidad y con vocación de servicio público”, alegan en el documento que se aprobará mañana en Málaga, en el que también se analizan las medidas que han permitido “dar un vuelco” a las finanzas municipales en los gobiernos locales.RETOS INMEDIATOSEntre los retos inmediatos a los que se enfrentan las corporaciones locales, el PP apuesta por estar “más en la cercanía de la gente y no en la lejanía de la insensibilidad” y trabajar para que todos los españoles reciban los mismos servicios en igualdad de condiciones, con independencia de cuál sea su lugar de residencia, además de mantener una administración “eficiente y sin duplicidades, para no gastar más de lo que se ingresa y no dilapidar los recursos públicos”. “No nos pueden dar lecciones de municipalismo los que dejaron las arcas públicas esquilmadas por la irresponsable negación de una crisis económica y social profunda que se vaticinaba ya desde 2008 y que duró cuatro años fatídicos, hasta logar el primer superávit en 2012”, prosigue el escrito que aprobarán mañana los regidores del PP.Sobre la reforma de la financiación local, los alcaldes populares recalcan la necesidad de que el nuevo sistema contenga “las figuras tributarias precisas que garanticen los recursos necesarios para poder desarrollar adecuadamente las competencias y los servicios públicos que las leyes asignan a las entidades locales, “y hacerlo de forma sostenible”.Además, insisten en que el nuevo sistema de financiación local “debe reajustar sus criterios de reparto para garantizar la suficiencia financiera de los municipios que sufren despoblación” e “impulsar también la adaptación de la financiación e imposición local a las características de los municipios turísticos”. Igualmente, reclaman que se ponga en marcha una estrategia nacional frente al reto demográfico para paliar la problemática del envejecimiento, la despoblación y otros desequilibrios demográficos. Consideran que en el nuevo modelo debería contemplarse “un reajuste en el criterio de reparto para que los municipios y entidades locales menores que sufren la despoblación, no salgan perjudicados –como ocurre ahora- por tener pocos habitantes, sino primados para garantizar su suficiencia financiera y sobre todo, su supervivencia”.Sobre la modificación del Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional que considera este impuesto contrario al principio de capacidad económica, pero sólo en la medida en que no permite comprobar la existencia de un incremento real de valor en el bien transmitido, los alcaldes populares piden que la Federación Española de Municipios y Provincias promueva una iniciativa legal “a la mayor brevedad posible”.“En esa iniciativa apostamos por un nuevo marco jurídico adecuado que otorgue seguridad jurídica a los Ayuntamientos y a los ciudadanos contribuyentes, valorando con prudencia todo lo relacionado con la futura modificación del Impuesto”, exponen los miembros del Comité de Gobiernos Locales del PP.