MADRID. MATO ASEGURA QUE NO PODÍA CONTRATAR LOS INFORMES DEL OPEN DE TENIS CON LA ASESORÍA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO

- PP y Cs piden a Carmena su cese y el de Mayer. El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, aseguró este martes que no podía encargar los informes sobre el Open de tenis a la asesoría jurídica del Consistorio porque no había convenio entre ésta y Madrid Destino, pero el PP y Ciudadanos pidieron su cese y el de la delegada de Políticas de Género y Diversidad , Celia Mayer, por su denuncia del convenio de organización del Madrid Mutua Open de tenis cuando presidían Madrid Destino.Lo hicieron en el transcurso de una comparecencia de Sánchez Mato solicitada en el Pleno ordinario de mayo por el PSOE, que sin embargo no pidió el cese del delegado.PARTIDO SOCIALISTALa portavoz de Cultura y Deporte del PSOE, Mar Espinar, afeó, eso sí, las “retorcidas formas como se ha gestado” la denuncia del Madrid Mutua Open, que le parece que aluden a guerras internas de Ahora Madrid, y que Mato pidiera los informes que la apuntalaron a bufetes privados, despreciando los de funcionarios municipales, y a espaldas del Consejo de Administración de Madrid Destino.Le preguntó si lo habló con el equipo de Manuela Carmena, puesto que la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela aseguró en una entrevista que sí y la alcaldesa dijo que no. Espinar calificó todo de “deslealtad” tanto al Consejo de Administración como a la Junta de Gobierno y a la ciudad de Madrid, por divulgar la denuncia en vísperas del inicio de la edición de 2017 del torneo de tenis. “Su ego, su afán de protagonismo y el pasar facturas entre ustedes mismos les cegó”, interpretó, acachándoles el daño al prestigio de la ciudad y pese a que coincidió en que el tipo de convenio con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la organización del campeonato es una “aberración” lesiva para las arcas públicas. “Su fin no entiende de medios”, concluyó, invitando a Sánchez Mato a arrepentirse de la denuncia.Sánchez Mato agradeció al PSOE la petición de comparecencia para que pueda explicar todo con detalle y evitar que “intenciones torticeras” desvíen de lo que a él le parece importante. Justificó la denuncia por su obligación de trasladar a la autoridad competente, la Fiscalía, cualquier conocimiento de indicio de delito, y aseguró que lo hizo por la delegación de los poderes que les trasladó el Consejo de Administración de Madrid Destino (él era vicepresidente, y la exdelegada de Cultura y Deporte, Celia Mayer, presidenta, y Ana Varela consejera delegada).Insistió en que el incremento de la aportación pública a MTP les pareció excesiva, como le había parecido al PSOE, añadida a la falta de control sobre su destino y su retorno a las finanzas municipales. Y de ahí la denuncia presentada el 23 de marzo por Mayer, él y Varela, con la que él cree que ha cumplido con su obligación al entregar “toda la documentación” a la Fiscalía Anticorrupción, rechazando implícitamente así cualquier arrepentimiento como el que le propuso Espinar. Reiteró su tesis de que él no rechaza el evento, sino el coste que suponía para el Ayuntamiento, mayor que para otras ciudades que organizan torneos de este tipo como Roma, lo que le produce “dudas razonables” y justifica la petición de informes externos, puesto que no hay convenio entre Madrid Destino y la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que no puede defender al Consistorio en pleitos con empresas privadas.De la supuesta lucha interna en el equipo municipal aseguró que “en absoluto existe”, y que se encontrará a todo el Gobierno de acuerdo en la denuncia del mal uso del dinero público. “El detalle de cuándo ibamos a personarnos en la Fiscalía no lo hablé con mi alcaldesa y de eso claramente me arrepiento”, reconoció, para recriminar a Espinar “que eso merezca una comparecencia”, cuando se está hablando de una relación económica tan en desventaja para el Ayuntamiento. Finalmente, llamó a esperar la decisión de la Justicia y aventuró: “El tiempo dará y quitará razones”.CIUDADANOSLa portavoz de Cultura y Deporte de Ciudadanos, Sofía Miranda, solicitó en nombre de los tres grupos de la oposición el cese de Mato y Mayer de sus actuales puestos de delegados de Economía y Hacienda y Políticas de Género y Diversidad por haber “perdido la leigitimidad de desempeñar sus cargos” por la falta de transparencia en la denuncia y su “traición” a la alcaldesa y a la oposición, puesto que empezaron a tener sospechas de las irregularidades en el torneo de tenis desde marzo de 2016, sin que nunca contaran nada en el Consejo de Administración de Madrid Destino. Ella, como consejera, no ha podido así controlar las acciones de los directivos de la empresa municipal, cuando en virtud de ese cargo podría compartir las responsabilidades penales.Miranda recriminó el pago de un precio ocho veces superior por el informe que les daba la razón respecto al primero que se encargó y que no detectó irregularidades en la organización del Madrid Mutua Open. Recordó que la discreción y la confidencialidad son factores inherentes de la abogacía, y finalmente pidió directamente a Carmena que como actual responsable interina de Cultura dé un cambio a Madrid Destino después de haber sido “traicionada” por sus propios concejales y tener que admitir errores que en su opinión ya son muestra de la “incompetencia” de su equipo.PARTIDO POPULARDesde el PP, la portavoz del ramo, Isabel Rosell, comenzó diciendo que si el ex teniente de alcalde Manuel Cobo firmó el convenio con MTP, Carmena también lo ha hecho en abril con una adenda mínima de 10 líneas que incluye la “posibilidad” de que el Ayuntamiento reduzca su contribución renunciando a una serie de palcos.Ambos informes serían, en su opinión, “idénticamente corruptos”, y preguntó irónicamente a la alcaldesa si está segura de que Sánchez Mato y Mayer no la habrán denunciado por firmar el convenio, renovándolo dos meses después de habeR sido denunciado, y concluyó que ya no sabe qué posición es más insostenible, si la de ellos o la suya. Por eso, solicitó lel cese de ambos de sus actuales responsabilidades. El PP se querelló ayer contra Mato, Mayer y Varela por presunta prevaricación, malversación de fondos y delito societario por estos informes que solicitaron para denunciar el Open de tenis, e ironizó que sería una pena que la carrera política del actual delegado de Economía y Hacienda la termine un juzgado. Finalmente, dijo que el problema de Madrid son “todos ustedes”, en relación a los concejales de gobierno. “Y, si no, al tiempo”, emplazó.Espinar, en su segundo turno, insistió en que las explicaciones debería haberlas dado en su momento al Consejo de Administración de Madrid Destino, Y le sugirió que Ahora Madrid debería haber creado ese convenio con sus servicios jurídicos para no externalizar contratos como el de los informes para la denuncia. “Se creen superiores y son ustedes torpes. Haciendo lo que hay que hacer lo hacen mal”, dictaminó, para congeniar su apoyo a la denuncia con su crítica al procedimiento.MATOMato contestó a Espinar que cuando resuelvan los tribunales sobre la denuncia del Ayuntamiento podrán decir si él ha sido torpe o no, e insistió en que su responsabilidad era acudir a la Fiscalía, y que si el PP la estaba aplaudiendo “debería hacérselo mirar”.A Rosell le espetó que no tenía vergüenza si comparaba a Carmena con Cobo y a Miranda que Ciudadanos podría ponerse igual de estupendo con el Gobierno central o el autonómico, a los que apoyan tácitamente, y al portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que no participó en el debate de la comparecencia, de estar nervioso por que Mayer y él puedan ahora “tirar de la manta”.Además, dijo confiar que podrá demostrar que no conocía a los bufetes de abogados a los que encargó los informes gracias a la querella que el PP ha presentado contra ellos.