Cs preguntará a Cifuentes si tiene pensado suprimir aforamientos en un Pleno marcado por los informes de la UCO

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, preguntará a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en el Pleno de este jueves, si tiene pensado suprimir los aforamientos, una medida que forma parte del acuerdo de investidura.

El Pleno viene marcado además por los dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica que apuntan a la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid de una conducta prevaricadora como "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

Al respecto, Cifuentes ha defendido su "honradez" y se ha referido al informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) donde los agentes piden investigarla por presunto delito de prevaricación como una "relación de juicios de valor sin fundamento jurídico".

Para Ciudadanos, según ha manifestado su portavoz adjunto, César Zafra, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, "sería mucho más regenerador" que los políticos no estuvieran aforados, "más que nada teniendo en cuenta que no hay semana que no imputen a un político".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, preguntará a la presidenta qué valoración hace de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres en la región y qué hace la Comunidad de Madrid para incentivar que esto deje de ocurrir en el mercado laboral.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, se interesará por la situación de la sanidad en la Comunidad a mitad de la legislatura.

Desde el PP, su portavoz, Enrique Ossorio, instará a Cifuentes a que explique qué objetivos persigue el Gobierno regional con la aprobación del Plan Anual Normativo de la Comunidad de Madrid, gracias al cual los madrileños podrán conocer con un año de antelación los planes normativos que va a llevar el Gobierno a la Cámara.

MERCAMADRID

El caso de Mercamadrid, por el que se investiga a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, así como al director general de Seguridad del Gobierno regional, Enrique Núñez, centrará una pregunta al Gobierno de la diputada de Podemos María Espinosa, quien preguntará al Ejecutivo qué valoración hace de la implicación de alguno de sus actuales cargos "en la investigación de un fraude en una operación de Mercamadrid".

Entre las preguntas al Gobierno por parte de la oposición, la diputada socialista Pilar Sánchez Acera pedirá una valoración de la labor realizada por la Interventora General de la Comunidad de Madrid, y la diputada de Ciudadanos Susana Solís se interesará por las medidas que está impulsando el Gobierno para fomentar el sector industrial en la región.

Por otro lado, a petición del Grupo Socialista comparecerá el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido, para informar de las líneas políticas y objetivos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de infraestructuras judiciales, así como el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime Taboada, que dará explicaciones sobre el desarrollo y la tramitación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019.

A petición de Podemos, comparecerá el consejero de Políticas Sociales y Familia, para informar sobre la evolución reciente de la política de cooperación al desarrollo en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el PP defenderá una Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta a la Comunidad a pedir al Gobierno central que amplíe el permiso de maternidad a 122 días, una medida que ya se viene aplicando a los trabajadores públicos.

Por su parte, Ciudadanos propone otra PNL para pedir al Gobierno regional que identifique los tramos más peligrosos de toda la red de carreteras cuya titularidad sea de la Comunidad de Madrid y sustituir, de manera inmediata, los guardarraíles por sistemas de protección a motoristas homologados en los tramos más peligrosos.