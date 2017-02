PSOE de Andalucía y Castilla La Mancha suman fuerzas para conseguir la A-32

Etiquetas

El PSOE de Andalucía y el PSOE de Castilla La Mancha han acordado en Alcaraz (Albacete) unir sus fuerzas para impulsar "una ofensiva" a todos los niveles para reivindicar al Gobierno de España la construcción de la A-32 que conecta la comunidad autónoma andaluza con el Levante a través de la provincia de Albacete.

Según ha informado el PSOE de Jaén, los socialistas llevarán iniciativas no sólo a las Cortes Generales, sino a los parlamentos autonómicos, a las diputaciones y a los ayuntamientos de los municipios por los que discurre el trazado. El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha afirmado que si los tramos pendientes no se ejecutan "es porque no hay voluntad política de hacerlo, porque toda la tramitación está realizada y todos los proyectos de tramos están totalmente finalizados" hasta el límite de la provincia.

Ha advertido de que esta autovía es "muy importante" para las provincias de Jaén y de Albacete, así como para los municipios por los que pasa, ya que el mundo rural está sufriendo el abandono de los jóvenes. "Las comunicaciones son fundamentales para los proyectos empresariales y de futuro en estas zonas", ha alertado Reyes, quien ha añadido que por eso esta vía "es una prioridad" para los socialistas.

Reyes ha considerado "de justicia" que esta autovía "se finalice de una vez por todas" y ha subrayado que hasta el momento "tiene una única marca, la marca del PSOE". "Fue el Gobierno de Felipe González el que la inició con el primer tramo Bailén-Linares y fue el Gobierno de Zapatero el que la continuó", ha recordado.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha aludido a todo ese tráfico que une Murcia, Valencia y Cataluña, por lo que esta autovía podría ser "el mayor nodo logístico del país". "El sureste de la comunidad, Albacete, se convertiría en un núcleo de comunicación importantísimo a todos los efectos, de servicios y también empresarial", ha resaltado.

Fernández ha señalado igualmente el beneficio para el mundo rural, ya que potenciaría enormemente el ámbito turístico y ha citado el ejemplo "espectacular" de la propia ciudad de Alcaraz, cuna de Vandelvira. "Un día la A-32 se dibujó en papel y se quedó dibujada en un papel. Está todo perfectamente listo para que haya voluntad política, no sólo en un papel, sino en los Presupuestos del Estado", ha advertido.

El responsable socialista ha recordado que la obligación de los gobiernos es procurar "las mejores condiciones" a los ciudadanos "para desplazarse, para crecer económicamente, para crear empresas o para poder asistir a las urgencias de un hospital" y que para eso es determinante ejecutar infraestructuras de comunicación como esta A-32.

Por su parte, el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, ha abogado por "esta ofensiva institucional, política y social para reivindicar una de las autovías fundamentales para el desarrollo de Andalucía". "Vamos a impulsar esta iniciativa común con Castilla-La Mancha para que Fomente mire al sur", ha resaltado.

Conejo ha apuntado que Jaén "necesita unas comunicaciones de primera para tener desarrollo económico" y que por eso es "vital" que se articule de una vez esta conexión con el Levante. Por ello, ha exigido que los próximos PGE contemplen las inversiones necesarias para reactivar los tramos pendientes. "El Gobierno de España no puede seguir mirando al norte y marginando al sur", ha denunciado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno del PP pueda estar frenando el desarrollo turístico de ciudades Patrimonio de la Humanidad, como Baeza, de la que dijo: "No es de recibo que Baeza no tenga conexión con esta autovía".

A la reunión de Alcaraz han asistido otros miembros de las Ejecutivas regionales del PSOE, así como responsables del PSOE de Jaén y de Albacete, miembros de los respectivos Grupos Parlamentarios, alcaldes y portavoces socialistas de todo el trazado.