Sichar (Cs) advierte a PP de que si en Diputación hay cambio de presidente hablarían con otras fuerzas políticas

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga, Gonzalo Sichar, ha advertido de que si el presidente de la institución, Elías Bendodo, abandonara esta institución para centrar su labor en el Ayuntamiento de la capital y ser el candidato a la Alcaldía en 2019 "habría un nuevo presidente e iniciaríamos una nueva ronda de contactos en las que se incluiría a otras fuerzas políticas".

Así, ha sostenido que "es un riesgo" que el PP "tiene que medir"; aunque ha recordado que en el acuerdo de investidura en la Diputación de Málaga, que es "la hoja de ruta", al contrario que en el Ayuntamiento de la ciudad, no está fijado que el mismo presidente tenga que estar los cuatro años de mandato.

En cualquier caso, ha agregado en una entrevista con Europa Press, si se produjera ese cambio de presidente "iniciaríamos una nueva ronda de contactos y tendrá que haber un acuerdo con el nuevo presidente", asegurando que en esa ronda se incluiría al resto de fuerzas políticas de la institución.

Cuestionado por Elías Bendodo, Sichar ha destacado que frente a otros dirigentes, "cuando llega a acuerdos, no escritos sino también verbales, los cumple"; algo que, ha dicho, "choca" con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que a veces dice que una moción aprobada por mayoría no piensa cumplirla".

"Eso en la Diputación no suele suceder y a mí me deja tranquilo de que lo que se pacta, --Bendodo-- lo cumple", ha recalcado, aunque ha agregado que lo que sí cuesta es "llegar a ese pacto, al acuerdo, porque es una persona dura para negociar; pero es nuestro trabajo el poder conseguir más".

Sobre la posibilidad en estos momentos de presentar una moción de censura contra el PP y los ofrecimientos del socialista Francisco Conejo para ello, Sichar ha señalado que "no se lo cree ni él pero es el papel que tiene que jugar".

No obstante, el portavoz de la formación naranja sí ha admitido que tienen que "afianzar la relación" entre la oposición "porque hay medidas que nos pueden gustar a nosotros y al PP no y se podrían sacar adelante". En este sentido, ha puesto como ejemplo varias mociones en los últimos plenos en las que se unieron los cuatro grupos (PSOE, Ciudadanos, IU y Málaga Ahora) y los 'populares' votaron una cosa diferente.

"TENEMOS QUE APRETAR MÁS"

A su juicio, en estos dos años de mandato y gracias al acuerdo de investidura alcanzado con el PP, "se ha notado bastante aire fresco en la Diputación y nos tenemos que sentir satisfechos". También ha hecho autocrítica asegurando que en la política de contrataciones "todavía no hemos logrado dar con la tecla para apretar lo suficiente y es una asignatura pendiente".

"Tenemos que apretar bastante en este sentido y es lo que nos diferencia de otros partidos antiguos, como PSOE o incluso Izquierda Unida, que cargan con muchas mochilas y nosotros no", ha dicho Sichar, quien ha vuelto a confirmar que no harán caso al ofrecimiento de Bendodo de ocupar una de las vicepresidencias de la Diputación: "hasta 2019 no se contempla meternos en gobiernos y en esa línea estamos".

El dirigente ha apuntado que "todavía se nota" que "tenemos un rodaje político menor que otros partidos" y ha puesto como ejemplo que, pese al "esfuerzo" realizado en las bases para la contratación de los gerentes "ha habido pocos cambios en las personas designadas".

Ha dicho al respecto que en el Consorcio Provincial de Bomberos "no se presentó nadie porque pienso que la gente no creía que iba a ser limpio", mientras que en otros casos, como Madeca o Turismo Costa del Sol, sí ha habido más aspirantes, quedando el mismo gerente en el primer caso y, en el segundo, están en el proceso aunque el actual responsable está entre los tres que han llegado a la selección final.

Otra de las cuestiones aún no logradas, ha dicho, es la revisión del reglamento orgánico, que estaba previsto para el primer año de mandato "y aún no se ha terminado". "Hemos avanzado bastante entre todos y creo que se cerrará pronto. Se va a aprobar al principio del tercer año y no en el primer como estaba previsto", ha lamentado.

Una de las medidas de trabajo que más llaman la atención, según Sichar, son las visitas que realizan a los alcaldes de la provincia. En estos dos años los diputados naranjas han visitado a más de medio centenar de regidores: "nosotros no diferenciamos el color político, vamos por áreas geográficas y se sorprenden mucho".

De hecho, ha agregado, en el inicio de las conversaciones son más reacios pero "luego ven que vamos con ganas de que nos digan sus problemas. Nuestras mociones emanan de lo que nos cuentan los alcaldes".

"BELIGERANTES Y DIALOGANTES"

Ha incidido en los cuatro ejes de trabajo de su partido en la institución: regeneración democrática, transparencia, mejora en la gestión de los recursos públicos e igualdad de oportunidades, "sobre todo en contratación".

Sichar ha dicho que su "talante político" y el de su compañera Teresa Pardo es doble: "Somos beligerantes pero también dialogantes; fiscalizamos la labor del gobierno pero somos capaces de llegar a acuerdos".

Así, ha puesto como ejemplo la aprobación en 2016 y su abstención este año en los presupuestos de la Diputación y la actuación de Ciudadanos respecto al Museo Taurino: "si no llega a ser por nuestra moción esto estaría muy parado". También se ha referido a que han sido "bastante inflexibles" con la política de compras de obras de arte o respecto a la reducción de cargos de confianza y del sueldo de los diputados, así como los límites salariales al personal directivo de confianza que supondrá un ahorro de cuatro millones en este mandato.

En este segundo año, ha destacado el haber logrado reforzar el Sepram, servicio de apoyo y atención al municipio, de manera que cuente con la asistencia de un secretario-interventor aquellos que no tienen, como fue el caso de Parauta, Faraján, Pujerra o Alpandeire. Igualmente, ha subrayado que no se otorguen subvenciones a asociaciones o colectivos que no han justificado sus ayudas, recordando Sichar que había 80 millones de euros en ayudas sin dicha justificación "y eso es una norma básica".

Las bases de selección de los gerentes, acabar con el reparto de entradas y los "privilegios de abonos para los políticos", "desatascar" la apertura del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) de Cártama (Málaga); la reducción del número de personas que acompaña al presidente en sus viajes; que todos los grupos políticos estén en la mesa de contratación o la creación de programas como Málaga Bilingüe son algunos de los logros que, ha apuntado Sichar, han obtenido en este último año.