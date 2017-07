UPN y PSN cargan contra Asiron por la colocación de la ikurriña durante el chupinazo

Etiquetas

Los portavoces municipales de UPN y PSN en Pamplona han criticado duramente al alcalde de la capital navarra, Joseba Asiron, después de que el Ayuntamiento haya decidido colocar la ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial antes del lanzamiento del chupinazo de Sanfermines.

Por su parte, Geroa Bai y Aranzadi, que sostienen el Gobierno de Asiron (EH Bildu), han avalado la colocación de la ikurriña como muestra de la "pluralidad" de la ciudad.

El alcalde ha justificado la colocación de la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento con motivo del chupinazo de Sanfermines por la derogación de la ley foral de Símbolos y ha considerado que al colocar esta bandera junto con las enseñas oficiales "están representadas todas las sensibilidades políticas de Pamplona y es una magnífica noticia".

Sin embargo, el portavoz de UPN, Enrique Maya, ha subrayado que su partido ya ha registrado una demanda contra la colocación de la ikurriña y ha lamentado que "éste es Asiron, un hombre que dice que Pamplona es una ciudad en la que no todo vale, que es una ciudad seria, y luego coloca la ikurriña ilegalmente". Además, la formación regionalista ha criticado "las trampas del alcalde y su cobardía política por haber ocultado hasta 15 minutos antes su decisión".

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Itziar Gómez, ha defendido que "poder ver en la fachada del Ayuntamiento las cincos banderas supone un reflejo de una Pamplona diversa y plural y en la que la diversidad que existe suma y es enriquecedora".

Por contra la edil socialista Maite Esporrín ha indicado que "parece que a Asiron no le bastan dos sentencias en contra que le han dicho que ha cometido fraude de ley y tampoco le basta el informe del Consejo de Navarra y el informe de la Federación Navarra de Municipios y Concejos que dicen que no puede mostrar la ikurriña". "El alcalde demuestra una vez más que no gobierna para todos, gobierna para los suyos, para los que piensan como él", ha criticado.

Finalmente, el edil de Aranzadi Armando Cuenca ha afirmado que "existe una parte de la ciudadanía de Pamplona que se siente identificada con la ikurriña y representar esa pluralidad una vez al año no me parece una mala idea, sobre todo pensando también a futuro". "Hay que abrir esto a mayores espectros, por ejemplo la comunidad ecuatoriana es bastante grande y es posible que nos pida a este Ayuntamiento o al siguiente el mismo gesto institucional, que tiene que ser tan normal", ha indicado.