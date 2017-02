PSOE pide a PP que presupueste en PGE los 20 millones de las 18 depuradoras prometidas en la Serranía de Ronda

Etiquetas

El portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha pedido este martes al PP que presupueste en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) los 20 millones de euros de las 18 depuradoras que el Gobierno de España y la institución provincial prometieron en la Serranía de Ronda.

Conejo ha anunciado, en una visita a la comarca, primero al nuevo hospital junto a la alcaldesa Teresa Valdenebro y posteriormente a los terrenos reservados por Arriate para construir la depuradora junto al alcalde, Melchor Conde, que los socialistas van a presentar una batería de mociones en todos los ayuntamientos de la Serranía reclamando las inversiones pendientes de la Diputación en materia de saneamiento, carreteras y turismo.

Ha asegurado que "si hay un compromiso de la Diputación con esta comarca son las depuradoras". Así, ha recordado que dicha institución firmó un protocolo con el Ministerio de Medio Ambiente en 2013 para impulsar actuaciones de saneamiento y depuración de aguas en los municipios de la Serranía por valor de 25 millones de euros.

Ha señalado que en concreto, ambas administraciones gobernadas por el PP se comprometieron a llevar a cabo 17 depuradoras --en Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Banaoján, Banarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar, Montejaque y Pujera--. Posteriormente, el equipo de gobierno del PP en la Diputación se comprometió también a llevar a cabo la depuradora de Arriate. Según el protocolo firmado, el Gobierno de España pondría 20 millones de euros y la Diputación cinco millones.

"Casi cuatro años, y después incluso de que los ayuntamientos hayan facilitado los terrenos para las depuradoras, no se ha hecho una sola infraestructura; no se ha finalizado la redacción y tramitación de ningún proyecto que posibilite el inicio de obras, no se ha licitado ninguna actuación y, por tanto, no se ha puesto en marcha una sola de las 18 infraestructuras comprometidas", ha dicho.

Al respecto, ha lamentado que "en el presupuesto de 2017 la Diputación no ha incluido ni un solo céntimo para las depuradoras de Ronda, para acometer el saneamiento integral de esta comarca". Por ello, "hemos planteado destinar 20 millones de euros en el presupuesto de 2017 de la Diputación a estas depuradoras que saldrían de los próximos Presupuestos Generales del Estado", ha explicado.

"Estamos incumpliendo las directivas europeas en materia de saneamiento por parte de la Diputación y el Gobierno de España al no acometer estas depuradoras. Mientras que la Junta de Andalucía está acometiendo depuradoras en otras comarcas con el compromiso que asumió aquí la Diputación y el Gobierno de España, el PP, no ha sido capaz de poner en marcha ni una sola depuradora", ha criticado.

CARRETERAS

En materia de carreteras, ha afirmado que "si hay una comarca con déficit importantes en su red provincial de carreteras y que necesita la mejora de sus comunicaciones por parte de la Diputación es sin duda la Serranía de Ronda".

Por ello, ha explicado que del incremento del presupuesto en carreteras en tres millones de euros --pasando de los nueve millones actuales a 12 millones de euros-- planteado, los socialistas han considerado que 2.000.000 euros se destinen para el ensanche y acondicionamiento integral de las carreteras que unen Cartajima, Júzcar, Faraján y Alpandeire.

Conejo se ha mostrado en contra del proyecto de la Diputación en estas carreteras. "Es una tomadura de pelo y un parcheo", ha considerado, apuntando que la solución "no es hacer transitable las cunetas, hace falta una actuación integral, con un proyecto valiente, con una inversión necesaria para dignificar la comunicación de esos municipios".

También ha propuesto destinar 800.000 euros para la carretera Ronda, Benaoján y Cortes de la Frontera y 1.000.000 euros para la carretera El Burgo a Casarabonela.

En materia de turismo, ha reivindicado la necesidad de destinar 200.000 euros a un plan de dinamización turística para la Serranía de Ronda con el objetivo de promocionar los municipio menores de 20.000 habitantes.

Además, ha pedido a la Diputación que apoye al Ayuntamiento de Ronda en materia de turismo, porque "la empresa pública de Turismo Málaga Costa del Sol no destina ninguna financiación específica para Ronda y nos gustaría que en el presupuesto de 2017 se destinara una partida concreta para este municipio".

Por último, ha solicitado 600.000 euros para otro de los proyectos que el PSOE ha demandado en la comarca: el acondicionamiento del exterior de la Cueva del Gato, recordando que los socialistas han pedido a la Diputación "que apoye al Ayuntamiento de Benaoján para poner en marcha un auditorio natural y poder así explotar como zona turística y cultural este espacio".

HOSPITAL DE RONDA

Conejo ha visitado también el nuevo Hospital de Ronda, en su opinión, "ejemplo nítido y palpable" de la apuesta del Gobierno de Susana Díaz por la sanidad pública. Así, ha destacado que es el primer gran hospital público que Andalucía ha abierto este año 2017 y que ha atendido ya en el poco tiempo que lleva en funcionamiento a más de 1.000 pacientes de la comarca de Ronda.

Se trata de un centro que ha supuesto una inversión de unos 48,5 millones de euros, que cuenta con una superficie total construida superior a los 37.000 metros cuadrados y que ofrecerá asistencia sanitaria a más de 85.000 ciudadanos de localidades malagueñas y gaditanas.

Según Conejo, el proceso de apertura del centro está siendo progresivo, recordando que "hace unos días se pusieron en marcha ocho nuevas consultas de cinco especialidades y este martes han comenzado las consultas externas de traumatología y rehabilitación, junto con el gimnasio y el servicio de Rayos X para radiografías simples", por lo que ha confirmado que "se está cumpliendo el cronograma".

Además, ha indicado que el Gobierno andaluz "está gestionando la apertura y el traslado a esta gran infraestructura con eficacia para garantizar que los pacientes estén en todo momento perfectamente atendidos".

Por último, ha recordado que hay un acuerdo del pleno de la institución provincial aprobado por unanimidad de todos los grupos para que el ente supramunicipal financie el acceso al Hospital de Ronda. Es más, ha apuntado Conejo, "hace unos días, Bendodo, cuando comparecieron los portavoces de la institución para informar en Málaga de la cesión de los terrenos junto al Hospital Civil, se comprometió públicamente a que la Diputación financiaría este acceso".

"Hay un compromiso público del presidente del PP", ha subrayado, apuntando que "parece que el PP está algo descoordinado en esta cuestión", mostrando sorpresa por la petición del PP de Ronda y de algunos parlamentarios 'populares' a la Junta de Andalucía para que pague estos accesos.

"Es la Diputación Provincial la que va a pagar. Me consta que el señor Bendodo es un hombre de palabra. Al igual que desde la institución hemos colaborado con el Hospital del Guadalhorce y nos hemos comprometido a colaborar con la mejora de las infraestructuras sanitarias en Málaga, lo vamos a hacer aquí", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento de redactar el proyecto de estos accesos "para que sea la Diputación, tal y como se ha comprometido, la que los lleve a cabo". La regidora ha reconocido estar a la espera de una reunión con el presidente de la Diputación y ha abogado por seguir trabajando para mejorar esta infraestructura.