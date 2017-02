SAVE THE CHILDREN ALERTA DE QUE CADA AÑO MÁS DE TRES MILLONES DE NIÑAS CORREN EL RIESGO DE SUFRIR ABLACIÓN

Etiquetas

Save the Children alertó este viernes de que cada año más de tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital, una práctica que, pese a los progresos realizados en los últimos años para reducirla, está lejos de desaparecer.Con motivo del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra el 6 de febrero, la ONG advirtió de esta práctica que supone “una forma extrema de violencia” hacia las mujeres e indicó que “la mayoría de los casos se llevan a cabo sobre todo en niñas entre la infancia y los 15 años”, aunque “varía según el grupo étnico e incluso por la ubicación geográfica”.Save the Children detalló que, según Naciones Unidas, “en todo el mundo hay 200 millones de mujeres y niñas a las que se les ha practicado la mutilación genital femenina”, de las cuales “el 50% residen en Etiopía, Egipto e Indonesia”. Estas operaciones son realizadas sin las mínimas condiciones higiénicas y con cuchillas u otros instrumentos cortantes sin esterilizar, sin ningún tipo de anestesia o sólo con pastillas para paliar el dolor.En este sentido, el director de Cooperación Internacional de Save the Children, David del Campo, manifestó que “es inadmisible que millones de niñas sufran este tipo de práctica en contra de su voluntad”, el cual, “no solo supone un gran trauma físico y psicológico, sino que también produce consecuencias para la salud de por vida y las niñas corren el riesgo de quedar expuestas al abandono escolar y al matrimonio forzoso”.La organización trabaja en Etiopía, Senegal, Sierra Leona, Malí, Gambia y Guinea con el objetivo de sensibilizar a los practicantes de mutilaciones, líderes religiosos y políticos sobre el impacto de esta práctica en la salud y el bienestar psicológico de las niñas y proporciona asesoramiento psicosocial a las víctimas y ofrece una serie de actividades con acceso a información sexual y reproductiva, servicios, educación y talleres sobre empleo.