(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY, A PUIGDEMONT: “NI USTED NI YO TENEMOS CAPACIDAD PARA NEGOCIAR SOBRE AQUELLO DE LO QUE NO DISPONEMOS”

Etiquetas

- Contesta a Puigdemont por carta que “no cabe plantear una negociación a espaldas” de la ley. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió este jueves al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a través de una carta de que “no cabe plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la ley” porque ninguno de los dos tienen “capacidad” para negociar sobre aquello de lo que no disponen. La misiva, rubricada por el propio Rajoy, es la respuesta al texto que le envió Puigdemont para hacerle llegar el acuerdo aprobado por la Generalitat para solicitar al Gobierno nacional el inicio de negociaciones sobre los términos y condiciones para la celebración de un referéndum en Cataluña.“Considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional”, sentencia, al tiempo que le recrimina que a la vez que reclama negociar esté preparando “iniciativas legales” para liquidar el orden constitucional.Rajoy invita a Puigdemont a recuperar planteamientos que se ajusten al marco de convivencia y respondan a las “necesidades reales” de los catalanes, porque ahí es donde encontrará “espacios de acuerdo” con el Gobierno. “Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones”, valora.BUSCAR “APOYO” EN EL CONGRESODicho esto, le recuerda que el actual ordenamiento constitucional prevé mecanismos para plantear toda clase de aspiraciones políticas, “siempre y cuando se proceda por los cauces democráticamente previstos y conciten el apoyo parlamentario necesario”. En este sentido, insiste en su invitación para que la propuesta de Puigdemont se debata en el Congreso.“Es ahí donde deben debatirse las aspiraciones que nuestro pluralismo político ampara”, le avisa, antes de recalcarle que “lo que no cabe es plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la ley que a todos nos apara y a todos nos obliga”. “La obligación de mi Gobierno es y será, siempre, actuar en defensa de los derechos de todos los catalanes y del resto de ciudadanos españoles”, agrega.Pese a todo ello, Rajoy asegura a Puigdemont que su voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos con la Generalitat de Cataluña es “plena y sincera” y sólo tiene como límite el respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho. “Ni usted ni yo tenemos capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos”, añade.El jefe del Ejecutivo argumenta que negociar sobre esta cuestión supondría “hurtar” de sus derechos al conjunto del pueblo español y, por ende, a los catalanes, algo que no puede hacer “ningún legítimo gobernante”. Por ello, Rajoy concluye diciendo que no puede aceptar la propuesta política recibida por entrañar una vulneración del “núcleo esencial” de la Carta Magna.