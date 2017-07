CATALUÑA. EL PSOE NO SE MUEVE “NI UN MILÍMETRO” DE SU RECHAZO AL REFERÉNDUM TRAS APOYARLO PODEMOS CATALUÑA

Etiquetas

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dijo hoy en Mataró (Barcelona) que su partido no se mueve “ni un milímetro” de su rechazo al referéndum del 1 de octubre por el hecho de que Podemos en Cataluña haya anunciado que se movilizará para que los ciudadanos participen en esta votación aunque sea ilegal.Narbona hizo esta consideración en una rueda de prensa junto al líder del PSC, Miquel Iceta, junto con quien participó en la inauguración de la escuela de verano de los socialistas catalanes. Preguntada por el hecho de que Podemos Cataluña haya anunciado que llamará a la participación en el referéndum ilegal, la presidenta socialista dijo que esas “diferencias de criterio” dentro de la formación morada forman parte del “debate político”, pero que por ello no varía la posición del partido que lidera Pedro Sánchez. “No nos mueve ni un milímetro de nuestra posición”, dijo al respecto.La dirigente socialista añadió que su formación está manteniendo una posición “nítida” frente al referéndum anunciado para el 1 de octubre, en el sentido de que es una iniciativa planteada “desde la ilegalidad” y que el PSOE está comprometido con la Constitución.“INICIATIVAS POLÍTICAS”No obstante, Narbona dijo que Sánchez ya reclamó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, junto a la defensa de la legalidad, hay “urgencia” por tomar “iniciativas políticas” frente al desafío independentista.Por este motivo, reiteró que si el Ejecutivo no actúa en este terreno lo hará el PSOE en las Cortes, algo que dijo podría plasmarse, en primer lugar, en crear una subcomisión en el Congreso para estudiar una reforma de la Carta Magna.Junto a esto, dijo que los socialistas no descartan “otras iniciativas” junto a otros partidos “para intentar por todos los medios evitar que se llegue a la fecha del 1 de octubre sin haber demostrado toda la capacidad de diálogo y de respuesta ante la situación actual”.En cuanto a la posibilidad de que haya que recurrir al artículo 155 de la Carta Magna frente a la consulta ilegal, Narbona dijo que Sánchez ya ha manifestado que no es algo “que se tuviera que plantear en estos momentos” y que el “esfuerzo” debe dirigirse “a que no se llegue a una situación en la que se pudiera tener que invocar” este artículo de la norma fundamental.