La Eurocámara pide suspender la adhesión de Turquía si aplica sin cambios reforma constitucional

El pleno de la Eurocámara ha reclamado a los Veintiocho y a la Comisión Europea que suspendan "oficialmente y sin demora" las negociaciones de adhesión con Turquía si aplica su polémica reforma constitucional "sin modificaciones", después de que la Comisión de Venecia haya constatado que "no respeta" la separación de poderes, "no prevé los contrapoderes adecuados y no es conforme a los criterios de Copenhague" para la adhesión, en una resolución no vinculante aprobada por 477 votos a favor, 64 en contra y 97 abstenciones.