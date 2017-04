Un grupo de DDHH de Finlandia lanza una campaña para evacuar a los homosexuales perseguidos en Chechenia

Etiquetas

El grupo de defensa de los Derechos Humanos del colectivo LGBTI Seta ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos necesarios de la evacuación de homosexuales perseguidos en la república rusa de Chechenia, donde recientemente han surgido informaciones que denuncian casos de detenciones, tortura e incluso muerte de gays por su condición sexual.

En su página de Facebook, Seta ha explicado que las donaciones recaudadas se destinarán de forma íntegra a los gastos para la evacuación de los chechenos perseguidos, entre ellos los costes de los visados necesarios, así como para su alojamiento, apoyo psicológico y demás gastos médicos.

La secretaria general de Seta, Kerttu Tarjamo, ha señalado que la situación en Chechenia se ha vuelto tan "aberrante" que es necesario tomar alguna medida con carácter inmediato. "Hemos preguntado (a los grupos de defensa del colectivo en Rusia) si podíamos ayudar de algún modo, por ejemplo, recaudando dinero, y nos dijeron que sí", ha explicado a la cadena finlandesa de televisión Yle.

La organización RFSL, la filial sueca de Seta, ha tomado unas medidas similares y ha conseguido recaudar unos 50.000 euros en sólo una semana. "Confío en que podamos contribuir con, al menos, unos miles de euros", ha señalado Tarjamo.

Esta misma semana, un total de cinco relatores especiales de Naciones Unidas --entre ellos, los expertos en protección contra violencia por orientación sexual, Vitit Muntarbhorn, y en libertad de opinión y expresión, David Kaye-- han instado este jueves a las autoridades chechenas a liberar de inmediato a todos los homosexuales detenidos única y exclusivamente por su condición sexual.

En un comunicado, los expertos han exigido que se ponga fin a los continuados abusos y al acoso contra el colectivo LGBTI y han instado a las autoridades rusas a condenar las declaraciones homófobas pronunciadas, en numerosas ocasiones, por las autoridades locales.

"Es vital que se investiguen a fondo las denuncias de secuestros, detenciones ilegales, tortura, palizas y asesinatos de gays y bisexuales", han señalado.

En la misma línea se expresó la semana pasada el Gobierno de Estados Unidos, que expresó su "cada vez mayor preocupación" por la situación que se vive en Chechenia, donde recientemente se han publicado numerosas informaciones que Washington considera "creíbles" acerca de la situación en la ex república soviética.

Washington también trasladó su profunda "sorpresa" por las "declaraciones públicas que recientemente han pronunciado algunas autoridades chechenas y que justifican e incitan a la violencia contra personas del colectivo LGBTI".

REDADAS CONTRA EL COLECTIVO LGBTI

A principios de este mismo mes, una investigación del diario ruso 'Novaya Gazeta' acusó a la Policía chechena de haber asesinado a tres homosexuales durante una redada exclusivamente dirigida contra el colectivo LGBTI.

El reportaje, elaborado a partir de declaraciones de testigos de la operación y fuentes de la Policía y del Gobierno ruso, bajo condición de anonimato, apunta a una campaña de represión masiva contra la comunidad LGBTI y ha sido refrendada por la coordinadora para Rusia del panel de expertos en política internacional International Crisis Group, Ekaterina Sokiryanskaya.

El diario ruso explica que estas redadas, denominadas extraoficialmente "operaciones de limpieza preventiva", han comenzado recientemente y, a pesar de que algunos de los detenidos acaban en libertad por falta de pruebas, su posición acaba siendo insostenible dado que acaban siendo repudiados por sus propias familias a la más mínima sospecha.

En este sentido, la ONU ha recordado que en algunos casos, incluso los familiares han sido los responsables de ejecutar a las víctimas en los denominados "crímenes de honor".

El periódico asegura que ha confirmado al menos tres asesinatos extrajudiciales a manos de la Policía, pero sospecha que en realidad el número de fallecidos es mucho mayor. Las edades de las víctimas oscilarían entre los 16 y los 50 años, y entre los desaparecidos se encuentran al menos dos prominentes reporteros de televisión.

Posteriormente, el mismo diario denunció el establecimiento de un campo de concentración destinado únicamente a homosexuales. Según esta investigación, el propio presidente de la república federal rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, habría visitado el centro.

Todo habría tenido su origen en el momento en que el grupo de activistas GayRussia solicitó permiso para convocar desfiles del Orgullo en cuatro ciudades de la región del Cáucaso Norte, donde se encuentra Chechenia. Su idea consistía en recabar las esperadas negativas de las autoridades locales para presentar un caso de discriminación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Según 'Novaya Gazeta', las autoridades chechenas decidieron actuar en ese momento, usando como cebo las redes sociales, para identificar a la población gay, como fue el caso de un joven de 16 años detenido y apaleado, según un usuario de la red social Vkontakte. "Volvió a su casa convertido en un saco de huesos", indicó.

"EN CHECHENIA NO HAY GAYS"

Tras salir a la luz estas informaciones, el portavoz del Gobierno checheno, Alí Karimov, negó por completo las acusaciones del medio, argumentando que en Chechenia no existen homosexuales.

"Es imposible perseguir a quien no existe en la república. Si hubiera gente así, las fuerzas de la ley no tendrían que preocuparse por ellos, porque sus propias familias se encargarían de mandarles a un lugar del que jamás regresarían", aseveró el portavoz del presidente checheno Ramzan Kadirov, quien lleva a sus espaldas multitud de acusaciones de violar los Derechos Humanos en la ex república soviética.