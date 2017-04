(AVANCE) PSOE. SÁNCHEZ QUIERE GANAR PORQUE TRAS LA ABSTENCIÓN “NO HA CAMBIADO NADA”

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde León que, “tras meses de la abstención” de los diputados socialistas que permitió la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, “no ha cambiado nada”.En un acto con simpatizantes en León, el aspirante a las primarias a la Secretaría General del PSOE, sostuvo que siguen los mismos problemas y los “mismos casos de corrupción” por lo que Rajoy debe dimitir por decencia.“En este país no ha cambiado nada, (Luis) Bárcenas está en la calle, no ha devuelto el dinero, y su amigo en La Moncloa. Tenemos que cambiarlo nosotros”.Tras eso, indicó que “cuando se dice queremos un PSOE ganador”, usando una afirmación clásica de Susana Díaz, aseguró que “todos queremos un PSOE ganador, pero solamente lo haremos si nunca olvidamos nuestros principios, nuestros valores, y nuestro compromiso con los votantes y militantes”.“Unidos a la derecha, nunca ganaremos a la derecha, y parecidos a la derecha, nunca ganaremos a la derecha”, afirmó el candidato para después vincularlo con que de esto hay que “hablar y resolver el próximo 21 de mayo”, día de elección del nuevo secretario general del PSOE.Además, el ex líder de los socialistas reclamó explicaciones a los dirigentes que están al frente del PSOE de por qué se abstuvieron en octubre y permitieron que Rajoy continuara en la Presidencia.