Bendodo admite que el Museo Taurino es un proyecto "fallido" y oposición habla de "fiasco" y fallos de gestión

El Centro de Arte de la Tauromaquia Colección Juan Barco ha vuelvo a ocupar gran parte de un pleno de la Diputación de Málaga, cuyo presidente, Elías Bendodo, ha admitido que ha sido un proyecto "fallido", mientras que los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos, IU Para la Gente y Málaga Ahora) han incidido en los fallos de gestión por parte del equipo de gobierno del PP.

Tras una comparecencia solicitada por el diputado de Cultura, Víctor González, y de las intervenciones de los portavoces de la oposición, ha tomado la palabra Bendodo, quien, ante las acusaciones, ha recalcado que la institución ha actuado "correctamente" con respecto a esta iniciativa.

Así, ha señalado que el concesionario del edificio de la Plaza del Siglo, Juan Barco, tiene que pagar un canon "y no lo ha hecho", por lo que la "obligación de la Diputación es reclamárselo y tenemos que cumplir rigurosamente la ley".

Ha incidido en que en estos momentos se está en ese proceso, que conlleva unos plazos aún vigentes, y, aunque ha reconocido que "no es un tema fácil", ha asegurado que lo llevan "a rajatabla". "La única decisión es la que ampara la ley: cuando no paga el canon tiene la administración que reclamárselo o desahuciarlo y vamos a ser tajantes. No nos va a temblar el pulso", ha sostenido Bendodo.

También ha indicado que se trata de un expediente "complejo" que está en manos de los funcionarios "y tomaremos las decisiones acertadas en todo momento". "Entiendo sus posturas", ha dicho a los portavoces de los grupos "y damos explicaciones e intentamos dar una solución jurídica y no política; y la daremos según los plazos de la normativa".

"Entiendo que todos los grupos, incluido Ciudadanos, tienen que hacer leña de este tema", ha manifestado en su intervención, añadiendo que la oposición "cree que sacan rédito político o menoscaban nuestra gestión" porque este proyecto no haya salido adelante. "La Diputación ha actuado correctamente", ha reiterado el presidente provincial, añadiendo que "todo lo demás es ruido".

En este punto se ha dirigido al portavoz socialista, Francisco Conejo, al que ha preguntado qué le quedará "si usted sigue en su puesto, cuando se solucione" el expediente: "reconozco que es un proyecto fallido, el concesionario no ha pagado y hemos actuado como tenemos que actuar".

Víctor González ha relatado cronológicamente las actuaciones que se han realizado desde el servicio de Contratación y Patrimonio y ha incidido en que están "en plazo"; de hecho, tras la última notificación electrónica al concesionario, el plazo expira el día 26.

"Si Juan Barco abre la notificación tendrá ocho días hábiles para el desalojo voluntario y si no la abre ya entraría la Diputación como institución, pero tenemos que esperar a que se agoten todos los plazos", ha expuesto, defendiendo el trabajo de las delegaciones de Cultura y Economía, "que hemos ido de la mano para defender la legalidad".

Por su parte, el socialista Francisco Conejo ha iniciado su intervención parafraseando el pasodoble 'Manolete, Manolete, si no sabes torear para qué te metes' para calificar de "gran fiasco del PP" y "desastre administrativo" este proyecto, que ha comparado con el Museo de las Gemas de la capital. Incluso, ha hablado de "prevaricación omisiva".

Precisamente, el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha sostenido que este museo ha sido "todo un fracaso desde el inicio porque se le ha permitido todo; ha sido como un niño mimado". "Ahí no entraba ni el tato", ha indicado, al tiempo que ha criticado la baja cuantía del canon y "cómo se le daban todos los caprichos: empezó no firmando un contrato, luego no pagando y después cediendo a otras empresas dos espacios", ha dicho en referencia al restaurante y a la tienda de souvenirs.

El portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha criticado el trabajo del equipo de gobierno: "no han actuado hasta que la oposición se lo ha exigido. Hay fallo en el control del cumplimiento del contrato". Además, ha lamentado que se haya "subarrendado" --restaurante y tienda--; haciéndose, a su juicio, "la vista gorda". También ha preguntado por los mecanismos para asegurarse el cobro de la deuda acumulada, "que excede ya los 257.000 euros" del aval.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha calificado a Barco como "okupa con corbata" y ha criticado también las actuaciones de la Diputación, instando al equipo de gobierno a "tomar nota de con quién hace tratos".

El diputado de Cultura ha defendido la actuación, aludiendo a que todos los procedimientos se han realizado conforme a las leyes vigentes y ha criticado que Conejo "sesgue los expedientes estupendamente bien". "Señor Sichar no caiga usted en la madriguera del señor Conejo. Después de su firme apuesta por Díaz, ahora busca amigos nuevos porque en el PSOE nadie le ríe las gracias ya", ha dicho González.

IMPUESTO DE SUCESIONES

El pleno de la Diputación, por otro lado, ha aprobado este martes, con el voto de calidad del presidente, Elías Bendodo, declarar a la provincia como libre del impuesto de sucesiones y donaciones. La moción urgente del grupo 'popular' ha tenido 15 votos a favor y 15 en contra ya que en esta sesión el PSOE ha contado con un diputado menos tras la renuncia de Cristóbal Fernández, que ha sido nombrado consejero delegado de Turismo Andaluz.

Caracuel, en su última comparecencia como portavoz del PP en la institución, ha pedido también a la Junta que lleve a cabo una bonificación progresiva hasta llegar a un 99 por ciento para, de esa manera, "acabar con la "desigualdad y la discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda frente a los de otras autonomías donde este impuesto no existe".

Ha recordado la "batalla en la calle, con más de 330.000 firmas" contra este impuesto, mientras que la oposición ha criticado la "campaña de marketing que ha generado el PP".

La diputada de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha señalado que es un impuesto "injusto" y aunque ha dicho que le gustaría que su hijo no tuviera que pagarlo, como sucede en otras comunidades españolas, ha criticado que el PP lleve esta moción.

"Queremos que Málaga sea una provincia libre de corrupción política, de impuestos de patrimonio, de bolsas de plástico y podemos declararla libre de paro", ha dicho a Bendodo, al que ha preguntado por qué no se lo pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en alguna de sus visitas a Málaga.

Para el portavoz de IU, hacer una campaña para eliminar impuestos "es muy fácil" mientras que el diputado del PSOE Miguel Espinosa ha acusado de "oportunismo político" al PP, con una "campaña para engañar a los ciudadanos. Ustedes con su mayoría absoluta han tenido la oportunidad de quitar este impuesto y no lo hicieron".

Así, ha criticado que familias que están exentas de pagar el impuesto de sucesiones en la capital "han tenido que pagar entre 4.000 y 6.000 euros por la plusvalía". Así, ha pedido a Bendodo que sea "coherente" y "espero que una de sus primeras propuestas si es candidato a la Alcaldía sea eliminar la plusvalía para que los que están exentos de sucesiones no tengan un doble gravamen".

Caracuel le ha acusado de "demagogo" y ha indicado que se esperaba las críticas de Cs, "que son cómplices necesarios de Susana Díaz en mantener este impuesto". "Es lamentable que un presidente de Comunidad autónoma quiera renunciar a una competencia en gestión tributaria; el próximo paso será renunciar a educación y sanidad".

Tanto PSOE como Cs y Málaga Ahora han recordado que en Andalucía desde el 1 de enero de 2017 el mínimo exento para las herencias recibidas por parientes directos es de 250.000 euros por heredero. Según la Junta, en 2016, de 255.009 autoliquidaciones por sucesiones sólo tuvieron que realizar un ingreso 19.136 (7,5 por ciento del total). De ellos, sólo 5.426 fueron descendientes directos del fallecido y los restantes tenían un vínculo más lejano.