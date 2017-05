Marín avisa al PSOE-A de que Cs se replanteará su apoyo si no mete "la sexta marcha" para cumplir los acuerdos

Etiquetas

Cree que Susana Díaz tiene "un problema de credibilidad" a nivel interno al lograr menos votos que avales

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha advertido este lunes al PSOE-A de que su formación política se replanteará el apoyo que presta al Gobierno andaluz en el caso de que no meta "la sexta marcha" para que se cumpla el acuerdo de investidura gracias al que Susana Díaz accedió a la Presidencia de la Junta.

En rueda de prensa, Marín ha explicado que van a reclamar "formalmente" al PSOE-A que se celebre una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento del acuerdo de investidura, que quieren que desarrolle en la primera quincena del mes de junio y a la que asistirá el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Ha asegurado que esta petición no está vinculada con el resultado de las primarias del PSOE y que sí coincide con el ecuador de la legislatura, además de que esta reunión es una "gran oportunidad" para que Susana Díaz demuestre si quiere arreglar los problemas que afectan a los andaluces. "Ya no hay excusas", ha señalado aludiendo a la derrota de la presidenta en las primarias socialistas.

Así, ha señalado que las "únicas líneas rojas" en este sentido las establecerá el PSOE-A "si no cumple" lo acordado, mientras ha negado que pedir esta reunión ahora sea un gesto de oportunismo a cuenta de la derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE. Marín ha explicado que ya tenían planteado pedir esta reunión al PSOE-A antes de que los socialistas fueran a las urnas y que se debe a que en tres semana se alcanza el ecuador de la legislatura y "toca hacer balance".

PIDE UN CALENDARIO

En este sentido, el líder andaluz de la formación naranja ha explicado que le plantearán a los socialistas un calendario para dar cumplimiento a los acuerdos y también les presentarán informes de las propuestas que, por el momento, "no tienen un grado de cumplimiento satisfactorio" para Cs.

De esta manera, Cs exige que en junio se cierre un calendario "para hacer creíble que la legislatura ha servido para algo". "Nosotros creemos que sí ha servido pero podemos ser más eficaces en la gestión", ha abundado Juan Marín cuando ha resaltado que esto es así gracias a que Cs está dispuesto al diálogo frente a otros partidos que "ponen piedras en las ruedas".

Ha insistido en que si no se da "una vuelta de tuerca" a las medidas que quedan por cumplir en el acuerdo de investidura, Cs se replanteará el apoyo que brinda al Ejecutivo de Susana Díaz. "Si no hay un acuerdo de mínimos tampoco lo habrá de máximos", ha apostillado para agregar que de ser así "que Susana Díaz decida dónde va a recabar apoyos" para seguir al frente de la Junta.

TRAS LAS PRIMARIAS

Así las cosas, el líder andaluz de Cs se ha referido también a las primarias del PSOE para manifestar que espera que en adelante Susana Díaz "esté más centrada en los problemas de Andalucía" porque hoy, salvo en el PSOE, "todo sigue igual" y las reformas que requiere la comunidad "no pueden estar a expensas de los socialistas". "Ya no hay excusa, espero que Susana Díaz se centre y dé respuesta", ha insistido.

Marín ha garantizado que Cs siempre tendrá la misma actitud negociadora "sea quien sea" el presidente de la Junta, pero ha advertido que no permitirán que se sigan demorando los acuerdos alcanzados entre el PSOE-A y Cs.

Entretanto, y en cuanto a las primarias, ha considerado que Susana Díaz tiene "un problema de credibilidad a nivel interno" al haber logrado en Andalucía menos votos que avales. No obstante, ha señalado que la derrota no la debilita al frente de la Junta porque "es presienta porque la han elegido los ciudadanos en las urnas y esa es su legitimidad".

"No ha perdido ningún escaño, ha perdido las primarias", ha proseguido Marín, quien ha dicho que no ve necesario que Susana Díaz remodele el Consejo de Gobierno aunque, de pensar hacerlo, "ahora sería el momento de hacer ese retoque". También ha garantizado que Cs, en la presente legislatura, no entrará a formar parte del Ejecutivo andaluz.

Así las cosas, y a cuenta de los resultados de las elecciones socialistas, Marín ha advertido que unos tienen que "saber perder" mientras otros, ha criticado, "intentan sacar tajada política" del proceso interno celebrado en el PSOE.

Y es que, a su juicio, "el PSOE, igual que el PP y que Cs, es necesario, pero sus luchas internas no pueden afectar a Andalucía, y su división ni puede afectar al país ni puede poner en riesgo la estabilidad del Estado".

FISCALIDAD, INSTITUCIONES Y ESTADO DEL BIENESTAR

Entre las medida que Cs apremia al PSOE-A a dar cumplimiento, están las que requieren reformar las instituciones tales como la reforma electoral, la supresión de los aforamientos, la limitación de los mandatos o el decreto de la oficina contra el fraude y la corrupción política.

En la misma línea, se ha referido a otras medidas que afectan a la fiscalidad de Andalucía, momento en el que ha recordado a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que quedan a penas unos días para que llegue el mes de junio y que aún no se ha puesto en marcha el grupo de trabajo para reformar el tramo autonómico del IRPF. En esta materia, también espera que haya acuerdo para modificar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.

Así, Marín ha señalado que, a partir de junio, quedan por celebrarse cuatro plenos en la Cámara andaluza y que aún no han llegado ni la Ley de Formación Profesional, ni la de Emprendimiento, ni la de Agricultura ni la de la reforma de la RTVA que "la presidenta anunció que llegarían al Parlamento en el primer periodo de sesiones". "Salvo que llegue una a cada sesión plenaria, va a ser difícil que el Gobierno cumpla su palabra", ha advertido.

Entre otros, también Cs quiere impulsar reformas que afectan al empleo, a la sanidad, a la educación y a la dependencia, pues "ha llegado el momento de ponernos serios". "Hay que cerrar fecha, poner un punto y seguido para que podamos verlas en esta legislatura", ha zanjado Marín.