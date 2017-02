Moreno Yagüe justifica su candidatura para "situar en el centro del debate las ideas políticas que debe tener" Podemos

Etiquetas

Teresa Rodríguez: "Le doy mi aval, todo el mundo tiene derecho a presentarse"

El parlamentario de Podemos Andalucía y vicepresidente tercero de la Mesa de la Cámara autonómica, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha defendido este jueves que ha presentado su candidatura a la Secretaría General del partido a nivel estatal para que "se sitúe en el centro del debate en Podemos el núcleo de las ideas políticas y el programa político que tiene que tener" el partido.

Así lo ha indicado en una atención a medios en los pasillos del Parlamento andaluz, desde donde ha insistido en que la presentación de su candidatura responde a que era "la única manera" de que su documento político, en el que se recogen dichas ideas, pudiera ser "votado y discutido" en el marco del proceso asambleario conocido como Vistalegre II que afronta este mes de febrero la formación morada.

"O presentabas una lista de 60 personas o presentabas tu candidatura a la Secretaría General para que tu documento pudiera ser subido a la web e incluirse en las votaciones y debatirse de forma amplia", ha indicado Moreno Yagüe, que ha agregado que como no quería "concurrir en ninguna lista" ha optado por presentar su candidatura a la Secretaría General para que su documento "pueda ser discutido y se hable de lo que hay ahí".

Ha detallado que en su documento se recoge "una ampliación del sistema democrático, que es lo único que nos va a salvar de los giros que se están dando en todo el mundo" hacia la "ultraderecha", así como que dicho documento permite que se hable "de lo que está pasando con los sistemas económicos y de pago, que se hable de la transición de un modelo energético que va a producirse y en el que no podemos quedarnos atrás, que se hable de educación como un elemento fundamental y que se liberen determinados modelos de propiedad industrial o intelectual que están retrasando las posibilidades económicas de muchísimas empresas y estudiantes que se están encontrando con un montón de elementos cerrados y que el conocimiento no se transmite".

"No hay más intención que esa, poner en el centro del debate esas ideas", ha resumido Moreno Yagüe, que a la pregunta de si se considera "el candidato de Andalucía" ha respondido que no porque ha presentado una candidatura "a la Secretaría General de Podemos estatal", pero sí comparte con lo manifestado en la Asamblea andaluza del partido morado que es "necesario federalizar Podemos o desde luego ceder competencias a los territorios", disponer de "autonomía" dentro de "un modelo conjunto".

IDEAS POLÍTICAS

Volviendo a las ideas de su documento, ha explicado que en él se propone "un cambio de sistema de participación política de los ciudadanos", así como aborda la realidad actual de que "los bancos están instalando sistemas de pago electrónico, y seguimos en sus manos, cuando puedes liberar eso".

"Hay tecnología para que tú tengas el dinero tú, no el banco", ha manifestado el parlamentario andaluz de Podemos, que ha apuntado que eso "evitaría lo que se ha hecho con Grecia o con Chipre", porque ahora se está "doblegando a países porque los sistemas electrónicos de pago están en poder de los bancos centrales, y si te cortan eso tu Gobierno no tiene más remedio que hacer lo que han tenido que hacer Grecia o Chipre, hincar la rodilla".

Igualmente, Moreno Yagüe habla de "un cambio de modelo energético que es urgentísimo", y al hilo ha explicado que "todos los vehículos están empezando a girar hacia los sistemas eléctricos", y "si queremos ser un país avanzado y competitivo es en la rama energética donde podemos hacer frente al 'dumping' laboral o fiscal que ya existe en otros países", según ha argumentado.

Asimismo, aboga por "hablar de la educación" en el seno de un partido como Podemos que precisamente "se funda en la universidad", según ha abundado Moreno Yagüe, que ha remarcado que "países como Islandia, Finlandia, Japón o Canadá tienen modelos educativos que hacen de sus ciudadanos personas muy valiosas". "Ellos están invirtiendo en personas y nosotros no nos hemos tomado en serio eso", ha agregado, para incidir en que "la educación debe ser prioritario para Podemos", así como abordar "una reforma educativa como Dios manda, metiendo lo mejor de lo que hay por ahí".

La propuesta de Moreno Yague también reclama "abrir en materia de propiedad intelectual y de patentes la visión que se tiene actualmente del mundo", además de una "justicia independiente, y eso quiere decir más juzgados, más medios y más presupuesto", porque entonces "habrá menos corrupción, menos políticos atreviéndose a hacer auténticas barbaridades y unos ciudadanos que si ven una respuesta ágil en los juzgados y unas empresas que si ven una justicia que existe y que funciona, porque lo que tenemos ahora es penoso, a lo mejor la economía también funciona mejor". En esa línea, ha subrayado que "aquellos países que tienen sistemas judiciales que funcionan perfectamente tienen economías muy fuertes".

A la pregunta de si cree que esas cuestiones políticas que él plantean se estaban dejando de lado en Podemos, el parlamentario andaluz ha respondido que él no las ha visto "en ningún documento". "Por eso después de ver los demás documentos redacté mi propio documento y he intentado que pudieran transaccionarse algunos elementos y que se metieran como esenciales o nucleares en los documentos de los demás, pero si no ha sido posible", y si la presentación de su candidatura es "el único medio desde el punto de vista reglamentario o técnico para hacerlo, pues lo hago sin ningún problema", ha reflexionado.

De hecho, ha avanzado que "podría" retirar su candidatura en la medida en que sus ideas se incorporasen al debate y fueran aceptadas por otros candidatos, algo que no ha conseguido hasta ahora, según ha reiterado, para insistir en que su intención es que "se sitúe en el centro del debate en Podemos el núcleo de las ideas políticas y el programa político que tiene que tener Podemos".

"Lo que quiero es que se hable y se discuta sobre esas ideas en Podemos", ha dicho Moreno Yagüe, que también ha considerado que "sería bueno que en Podemos hubiera un debate entre los distintos candidatos para exponer las distintas ideas sobre todo a nivel político, y que los inscritos y simpatizantes pudieran tenerlas a mano, verlas y decidir", ha concluido.

RODRÍGUEZ: "YAGÜE ES EL CANDIDATO DE YAGÜE"

De su lado, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que "Yagüe es el candidato de Yagüe" y que ella, como líder de la formación morada en Andalucía, le ha dado su aval para que se presente a la Secretaría General de Podemos. "Entiendo que todo el mundo tiene derecho a presentarse", ha sostenido.

Así, ha recalcado que Podemos es "muy diferente" en este asunto al PSOE, "recordarán cómo fue elegida Susana Díaz, con un régimen de avales que hace imposible que una persona se presente a una elección interna de este tipo".

Teresa Rodríguez ha aclarado que el órgano andaluz, por el protocolo de neutralidad, "como tal no puede apoyar ninguna de las candidaturas", y además, en su caso personal, ella es miembro de Anticapitalistas, corriente que defiende y de la que ha elaborado documentos para Vistalegre II.

Con todo, le ha trasladado "toda la suerte del mundo" al parlamentario andaluz, si bien ha reseñado que "hay muchas candidaturas con representación andaluza que se presentan a este proceso".