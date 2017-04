LOS ‘PEDRISTAS’ CREEN QUE EL ERROR ZAPATERO RESPONDE AL “NERVIOSISMO” EN LOS ‘SUSANISTAS’

Etiquetas

Adriana Lastra, diputada por Asturias y coordinadora de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, cree que las “desafortunadas” declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero responden al “nerviosismo” que está asentándose entre los partidarios de Susana Díaz como líder del PSOE.Lastra, en una entrevista a Servimedia, cree que no hay prejuicio alguno contra Díaz como afirmó Rodríguez Zapatero en Barcelona este lunes, cuando dijo que hay “prejuicios” en Cataluña contra Susana Díaz por ser mujer y andaluza. “Pocos compañeros han tenido tanto respaldo como Susana Díaz” por lo que para Lastra “no hay ningún prejuicio” contra ella y lo que ha dicho el ex presidente han sido unas “declaraciones muy desafortunadas” que responden a “cierto grado de nerviosismo”.Para la diputada asturiana, “los que apoyan a Susana y tuvieron altas responsabilidad no entendieron lo que pasó en este partido” desde el pasado mes de octubre, porque creían que con los movimientos que acabaron con la dimisión de Pedro Sánchez “esto iba a ser poco menos que un paseo militar” que terminaría llevando “en volandas a su candidata (Díaz) a la Secretaría General”.Aseguró que lo tenían “todo muy bien planificado” con una campaña mediática contra Sánchez, “una revuelta para derrocarlo, y dar el gobierno a la derecha”, y dejar pasar un largo plazo hasta la convocatoria del congreso federal para que “se nos olvidara y, mientras tanto, llevar en volandas a su candidata a secretaria general”. “Pero el derrocado se recuperó y tiene mucho apoyo en la base, y eso es algo con lo que no contaban”, subrayó. Por todo ello, Lastra sostiene que los afines a Díaz tienen que “darse cuenta de que la cosa cambió y que quien manda en este partido no somos las personas que obtenemos representación o que fuimos o somos responsables, sino que quien manda somos todos”. “Vale lo mismo el voto de Zapatero que el del últimos militantes que se ha afiliado, y eso es lo que les está sucediendo”.