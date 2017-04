Patxi López llama al PSOE a huir del "izquierdismo casi infantil" para no caer en la irrelevancia como en Francia

Etiquetas

Avisa a Díaz de que no es "la única cien por cien PSOE" y defiende que los militantes "ya no se van a dejar influir" por el aparato

El diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, cree que su partido está "en una situación de emergencia" y advierte a sus compañeros de que lo que "está en juego" en estas primarias es acabar "pasando a la irrelevancia más absoluta" como les ha ocurrido a los socialistas en Francia, que han presentado un candidato envuelto "en una bandera de un izquierdismo casi infantil", al que "no ha seguido nadie".

En una entrevista con Europa Press, Patxi López ha defendido que el momento que atraviesa su partido es de mucha gravedad y, por eso, ha insistido en que este proceso congresual es clave para su futuro. "Estas primarias no tienen que ser para ver cómo me cargo a uno u a otro, sino cómo salvamos al PSOE, porque eso es lo que está en juego en el fondo", ha dicho.

A su juicio, este análisis no es "alarmista" viendo lo que está ocurriendo en otros países europeos, en los que "partidos socialistas igual de poderosos y con tanta historia" como el PSOE "están desapareciendo prácticamente, pasando a la irrelevancia más absoluta, al 6%", como acaba de ocurrir en Francia.

"UN PARTIDO DIVIDIDO SE SUICIDA"

"Esto es lo que está en juego también en España", ha remachado López, que ha defendido que en esta coyuntura hay dos elementos clave: "La unidad, porque un partido dividido se suicida, y la definición de un proyecto de izquierdas, que nos aleje de esa imagen que han tenido los ciudadanos en toda Europa, y también en España, de que hacíamos políticas muy parecidas a la derecha".

Para empezar, el ex presidente del Congreso ha sido tajante al defender que "la unidad ya no es una opción, es una obligación". Y como ejemplo ha señalado a Francia, que se ha presentado a las elecciones para la Presidencia de la República como "un partido roto", en el que ni siquiera algunos de los principales líderes apoyaban a su propio candidato".

Por eso, ha asegurado que, en estas primarias, su "prioridad absoluta" es unir al PSOE, un objetivo que, en su opinión, coincide con el de la mayoría de los militantes socialistas.

En segundo lugar, ha defendido que los socialistas necesitan presentarse ante los ciudadanos con un proyecto de izquierdas claro, que se diferencie de la derecha, pero que huya también de "ese izquierdismo que se envuelve en banderas de radicalidad vana, a la que no sigue nadie".

"Nuestra obligación es reconstruir un proyecto que sea de izquierdas pero que, en tiempos de incertidumbre, también sea capaz de trasladar a la ciudadanía confianza y seguridad, que tenga los pies en el suelo, no sólo que prometa asaltar cielos", ha remachado.

Y, en este caso también, ha llamado a mirar a Francia, donde "para alejarse" del mandato de François Hollande y la imagen de que "hacía políticas muy parecidas a la derecha", con "la ley del péndulo", han elegido a un candidato que prometía "hacer políticas envolviéndose en una bandera de un izquierdismo casi infantil", que no ha recibido el apoyo de los votantes.

A su juicio, los votantes del PSOE quieren "sentirse identificados en un proyecto de izquierdas, sin matices, sin complejos, que sea alternativo a la derecha pero que tampoco busque una alianza ciega con Podemos".

Su propuesta es esa "izquierda exigente", que, es "la posición del PSOE". "Porque hay quien parece que está todo el día mirando a izquierda y derecha como si no supiéramos cuál es nuestro sitio", ha defendido, insistiendo que su objetivo es "ganar al PP, no pactar con Podemos".

Para Patxi López, el PSOE tiene que alejarse de "esa izquierda de 'show' permanente", porque hacer política no es "pasearse en autobús ni hacer escenas de vez en cuando", pero sin moverse de su posición en la izquierda.

"LLEVAR AL PSOE AL CENTRO" ES "UN ERROR"

En este sentido, ha rechazado lo que "otros" en su partido dicen de que "hay que llevar al PSOE al centro". A su juicio, "es un error" porque "llevarlo al centro es desplazarlo a la derecha". "Y así nos ha ido en toda Europa y en España", ha lamentado.

El exlehendakari está convencido de que este proyecto es el que comparte la "mayoría, seguramente más silenciosa" que se está encontrando en esta campaña, en la que ya ha recorrido 33.000 kilómetros, recorriendo las agrupaciones socialistas, para "escuchar" a los militantes.

En estos encuentros, López está insistiendo en la necesidad de resolver la "fractura" del PSOE y alertando de lo peligros que es el "choque de trenes" que, en su opinión, encabezan sus contrincantes, el ex secretario general Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y que, en su opinión, "horroriza" a las bases.

OTROS QUIEREN "VOTAR EN NEGATIVO" EN ESTAS PRIMARIAS

Pero, sin embargo, ha lamentado que "hay quien va a utilizar estas primarias para votar en negativo", pensando en "'cómo acabo con uno o cómo acabo con otra' en lugar de para votar 'cómo salvo al PSOE'". Por su parte, ha rechazado de plazo este planteamiento: "Yo lo he dicho en muchos encuentros, si alguien pretende cortar cabezas para pasar la factura de lo que hemos hecho, para cobrarse la revancha y a ver quién fue el más malo, que no me voten", ha dicho.

López ha asegurado que no entiende "cosas de las que están pasando" en su partido "en este momento" y ha reconocido que no había "conocido nunca" el "nivel de descalificación, de agresividad, de virulencia" que se está viendo en este proceso, particularmente en las redes sociales.

"En el fondo, hemos debido perder en algún lugar del camino el compañerismo, la fraternidad y la lealtad", ha remachado, antes de reconocer que su propuesta de acordar un código de buenas formas en las redes sociales no tuvo "ningún éxito", pese a que sólo pretendía que no se convirtieran "en un circo romano de violencia y de descalificación".

Pero, además, y cuando se le preguntan por los cruces de reproches entre la candidatura de Sánchez y la Gestora, lamenta que "hay quien sostiene su candidatura en una tensión permanente", pese a que no es lo que "necesita" el PSOE.

Su candidatura, ha subrayado, se aleja de esto y por eso tampoco ha querido "jugar a la guerra de avales" que "parece que proponen otros". "Yo cuando tenga los avales suficientes, los presento y ya está", ha afirmado, insistiendo en que no quiere "someter" al partido "a la tensión que en algunos sitios se está viviendo", según le "transmiten los militantes" con los que habla.

Y no teme que esta manera de afrontar el proceso de recogida de firmas desmoralice a los suyos, si es el que menos presente. "A veces cuando se presiona mucho, se consigue tener un aval, pero que igual no es un voto", ha advertido, convencido de que en este proceso "el resultado de avales y votos va a ser muy distinto".

Además, también ha remachado que los militantes "ya no se van a dejar ni influir ni orientar ni presionar" por los aparatos. Y, en particular, ha dirigido este mensaje a la presidenta de la Junta, que se presentó arropada por prácticamente muchos dirigentes históricos y actuales del PSOE.

Pero López discrepa de esta visión: "Ni estaba todo el poder del PSOE ni ella es la única cien por cien PSOE, porque cualquier militante socialista es cien por cien PSOE". Además, ha avisado a Díaz de que, aunque estén todos "muy orgullosos" de su historia, ya "nadie" les va a votar por lo que han hecho en el pasado, sino por lo que propongan hacer.

De la misma forma, ha advertido a Sánchez de que la lealtad, que él ha exigido si gana, no es un asunto de "adhesiones ciegas", sino que también hay que "saber integrar al que no gana".