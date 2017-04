Podemos llama a votar contra Le Pen pero evita pedir apoyo para Macron, un "banquero austericida"

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido este lunes la necesidad de frenar el ascenso de la candidata del Frente Nacional a la Presidencia de Francia, Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las elecciones francesas, pero ha evitado pedir directamente el voto para el candidato de En marche!, Emmanuel Macron, al que ha definido como un "banquero austericida" que, a su juicio, no solo no es la solución al auge de la extrema derecha sino parte del problema.

"Nosotros entendemos que hay que votar contra la ultraderecha de Marine Le Pen. Nosotros no somos franceses, somos españoles, y no es nuestra obligación decirle a los franceses qué tiene que votar pero nosotros pensamos que hay que frenar a la ultraderecha", ha defendido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos.

DEFIENDE LA CONSULTA A LAS BASES DE MÉLENCHON

De este modo, Echenique se ha negado a pedir expresamente el voto para Macron y ha defendido la decisión del candidato de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, de consultar a las bases la postura que sus votantes deben tomar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, de la que el candidato apoyado por Podemos se ha quedado fuera.

Eso sí, aunque no ha pedido el voto para Macron, Echenique ha insistido en que no puede haber dudas sobre el rechazo a Le Pen tanto de su formación como de Francia Insumisa. "Somos las únicas fuerzas que están luchando, no sólo contra la extrema derecha de Marine Le Pen sino contra las causas que la provocan", ha afirmado, para añadir que, entre esas causas, se encuentran las políticas "austericidas" que defiende el propio Macron y que "generan más ultraderecha".

"No creo que quepa duda de nuestra posición. No le vamos a decir qué votar a los franceses, pero hay que votar contra Marine Le Pen aunque no nos hacemos ninguna ilusión con Macron", ha reafirmado Echenique.

Además, ha rechazado que el resto de formaciones les tachen de ambiguos por no decantarse por una de las opciones, siendo una de ellas Le Pen, cuando Ciudadanos concurrió en las europeas de 2009 en alianza con el partido de ultraderecha Libertas, y después de que este fin de semana el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón estuviera presente en el funeral del exministro franquista Utrera Molina --que era su suegro-- "mientras se cantaba a su alrededor el 'Cara al sol'".

"Nosotros luchamos contra el odio racial en Europa y en el mundo allí donde sea pero además defendemos soluciones que evitarían que surjan estos movimientos, a diferencia de otros partidos que tienen lazos con la extrema derecha", ha enfatizado, en referencia a Ciudadanos.