Puig cree que no habrá enfrentamientos en la elección de delegados al Congreso Federal y augura "vocación de acuerdos"

Etiquetas

El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha negado este miércoles que vaya a haber enfrentamientos en la elección de los 91 delegados de la Comunitat Valenciana que acudirán al 39 Congreso Federal del PSOE que se celebrará en junio y ha augurado que habrá "toda la vocación de acuerdos".

Puig, ha realizado estas declaraciones tras visitar el centro de comunicaciones de la ONU en Manises (València) y la empresa Tru Simulator, al ser preguntado por el proceso de elección de los delegados valencianos que asistirán al Congreso Federal los días 16, 17 y 18 de junio, para votar la ratificación del secretario general electo, Pedro Sánchez, así como la composición de la Ejecutiva y el Comité Federal, entre otros órganos.

Según el 'president', "en absoluto" va haber enfrentamientos entre los socialistas que apoyaron a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como candidata a la Secretaría General del PSOE, y los partidarios del finalmente elegido, Pedro Sánchez. "Creo que eso ha pasado y ahora estamos rediseñando lo que tiene que ser una alternativa potente en toda España".

Una vez los militantes han decidido, ha apuntado, "lo importante es que haya máximo acuerdo desde la base, desde el conjunto de la organización", ha subrayado.

AÚN NO HA HABLADO CON PEDRO SÁNCHEZ, "NO HAY NINGUNA URGENCIA"

En cuanto a si ha tenido la oportunidad de hablar con Pedro Sánchez, tras ganar la votación como nuevo secretario general del partido, Ximo Puig ha comentado que "aún no" y ha apuntado que cree que "él ahora tiene mucho trabajo y no hay ninguna urgencia, no tengo ninguna urgencia", ha asegurado.

Preguntado por si cree que su apoyo a Susana Díaz le hará perder de cara al Congreso Nacional del PSPV, ha señalado que el congreso de la Comunitat Valenciana tiene como referencia "la Comunitat Valenciana".

Así, ha reivindicado: "Aquí hemos un buen trabajo en los últimos años que nos ha llevado a volver a gobernar las principales instituciones de la Comunitat Valenciana y lo hemos hecho en un proyecto inclusivo. Por tanto, lo que se tiene en estos momentos que gestionar es lo que ha sido nuestro trabajo aquí, lo que se está haciendo aquí y lo que nos jugamos aquí".

MODELO "MÁS FEDERAL"

Puig ha recordado que ganara quien ganara las primarias del PSOE, siempre ha abogado por "ir hacia un modelo más federal" y ha puntualizado que "las decisiones en Valencia las tomamos en Valencia, en la Comunitat Valenciana, y eso va a ser así siempre. Creo que esa es la nueva actitud que va a haber en este tiempo en yo creo que aquí hay condiciones claras de acuerdo", ha sentenciado.

En cuanto a si teme por su futuro, ha bromeado que "como todos" y ha apuntado que "en cualquier momento puede pasar alguna cosa". No obstante, ha apuntado que "en estos momentos lo que tenemos que hacer es trabajar intensamente" hacia "un progreso social" para "que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana tengan empleo que es lo fundamental".