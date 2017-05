Requena gana el congreso provincial del PP con un 52,7 por ciento de los votos de los compromisarios

Etiquetas

El alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén), Juan Diego Requena, se ha proclamado ganador del XII congreso provincial del PP de Jaén tras obtener 421 votos, lo que supone el 52,69 por ciento de los votos emitidos por los compromisarios, mientras que el alcalde de Porcuna (Jaén), y también candidato, Miguel Moreno, ha conseguido 376 votos, un 47,05 por ciento del total de votos. La victoria se la ha llevado Requena con tan solo 45 votos de diferencia respecto a Miguel Moreno.

La votación de los compromisarios es por el momento el último escalón del enfrentamiento abierto entre los dos candidatos durante la precampaña y campaña de este congreso y que se vio recrudecido a partir del 27 de abril, cuando en la votación de los afiliados, el primer edil de Porcuna logró el 55,93 por ciento de los votos (2.896 votos de los 5.177 emitidos), mientras que el regidor de Santisteban del Puerto obtuvo el 43,87 por ciento (2.271 votos).

De hecho, Requena ha tomado la palabra ya como presidente al grito de "pucherazo" por parte de aquellas personas que han apoyado la candidatura de Moreno, que ha abandonado el plenario tras conocer el resultado de las once mesas donde han votado los 800 compromisarios con el resultado final de 421 votos para el alcalde de Santisteban del Puerto, 376 para el alcalde de Porcuna, dos votos en blanco y uno nulo.

En esta segunda vuelta, el voto de los compromisarios ha sido contrario al resultado de la votación de los afiliados y finalmente ha dado la presidencia a Requena por 45 votos de diferencia en un congreso que pasará a la historia del PP por la división interna y por la tensión que se ha vivido entre los equipos y simpatizantes de uno y otro candidato durante las más de cinco horas que ha durado el congreso. Pese a los reiterados intentos de la dirección regional, no ha habido manera de llegar a una candidatura unitaria y el congreso ha finalizado votando entre dos candidaturas.

El alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, candidato apoyado por el hasta ahora presidente provincial del PP y actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se ha erigido ganador tras realizar un discurso en el que ha llamado en reiteradas ocasiones a "enterrar las diferencias y los enfrentamientos", a "superar las divisiones" porque del XII congreso "tenemos que salir más reforzados", ya que de otra forma "no lo entenderían los afiliados" y el ganador sería el PSOE.

"Tenemos que salir unidos y reforzados para que el PSOE no gane, que ya está frotándose la manos viendo cómo nos hacemos jirones", ha dicho Requena en su turno de intervención antes de la votación en la que obtenido la presidencia del partido. Precisamente, el plazo de votación se ha ampliado una hora más sobre el horario previsto para facilitar el voto a todos los compromisarios que se han dado cita para participar en este congreso.

Requena ya había anunciado antes de la celebración del congreso que contaba con el apoyo de 479 de los 862 compromisarios que tenían derecho a voto en la cita congresual de este domingo, y finalmente se ha cumplido su pronóstico precisamente cuando el listado de compromisarios ha sido uno de los elementos de fricción en los previos a este congreso, ya que Moreno pidió y consiguió el amparo del Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP-A para que se le facilitara, pero finalmente el COC rechazó este extremo escudándose en la Ley de Protección de Datos.

Fue esta cuestión, además de las supuestas irregularidades detectadas antes y durante la primera votación del 27 de abril, las que llevaron a Moreno a pedir en el juzgado la suspensión cautelar del congreso, aunque finalmente el juez rechazó esta cuestión, decisión que la candidatura de Moreno respetó, pero sin descartar volver a los juzgados a presentar una demanda si finalmente consideran que el congreso no ha sido limpio.

De nada ha servido a Miguel Moreno llamar en su intervención "al corazón" de los compromisarios para permitirle ser el nuevo presidente del PP de Jaén porque la militancia "no quiere renovación de dedo, sino de voto". "Los militantes queremos ser participantes del partido, no queremos ser palmeros", ha dicho Moreno en su discurso, donde ha llamado una y otra vez al voto de los compromisarios.

"Os pido a los compromisarios de corazón, que no le quitéis la voz a la militancia, que no le quitéis la voz a la democracia. Dejarme que sea presidente porque me ha elegido la militancia, que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y ganar la Diputación de Jaén", ha dicho. Moreno ha finalizado su intervención afirmando que, independientemente del resultado de las urnas, le queda que "voy a ser siempre el primer presidente electo por la provincia de Jaén".

FERNÁNDEZ DE MOYA, ELEGIDO PRESIDENTE DE HONOR

El anterior presidente, José Enrique Fernández de Moya, que no ha podido presentarse a la reelección una vez que la dirección nacional del PP dictó la incompatibilidad de cargos, ha destacado el "trabajo impecable" de la comisión organizadora del congreso (COC) por su "escrupuloso" cumplimiento de la ley y de los estatutos del PP.

En su balance de gestión, ha subrayado que deja un partido "saneado" en todos los sentidos, incluido en el económico, con 18.980 afiliados y 373 cargos públicos, de los que 31 son alcaldes y alcaldesas. Fernández de Moya ha destacado los resultados electorales que se han alcanzado en la provincia durante los 16 años en los que ha mantenido la presidencia del PP de Jaén, y en los que ha llegado a ser "el alcalde de la capital más votado de toda la democracia".

"Para mí ha sido todo un honor y un privilegio el haber sido el presidente de este partido", ha dicho Fernández de Moya, que ha sido elegido presidente de honor del PP de Jaén con 435 votos a favor, 240 en contra y una abstención. En lo que respecta a su balance de gestión, en el que se ha incluido el informe económico, ha contado con el respaldo de 456 votos, mientras que otros 256 han sido votos en contra.

APROBADO EL REGLAMENTO DEL PP DE JAÉN

También ha resultado aprobado por mayoría el reglamento del PP de Jaén, que ha contado con el respaldo de 410 votos y 239 votos en contra. Las tres votaciones celebradas antes de la votación de los candidatos han servido de preámbulo para constatar la división de los asistentes a este XII congreso provincial que ha contado también con la presencia de la secretaria general del PP-A, Loles López, y del vicesecretario general de los populares andaluces, Toni Martín, además de Álvaro Moral, por parte de la dirección nacional y del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Precisamente ha sido Nieto el que también ha tomado la palabra en el congreso durante unos breves minutos para dar su apoyo a Fernández de Moya, y para destacar la unión de Córdoba con Jaén en lo que ha definido como "dos provincias hermanas" que comparten "los mismos problemas" y que son "fundamentales" para ganar la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas.