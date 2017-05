Sara Hernández optará "por supuesto" a la reelección para liderar PSOE-M y pide "arrimar el hombro" con Sánchez

Etiquetas

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha afirmado este lunes que optará de nuevo a la Secretaría General de la formación en el próximo congreso, y ha pedido a los "compañeros" socialistas "arrimar el hombro" tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido.

Así lo ha indicado Hernández en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, donde ha añadido que ayer en la calle Ferraz le decían, "literalmente", compañeros del PSOE-M, que era su secretaria general y la iban a "apoyar".

"Lo que quiero ser un instrumento para facilitar el entendimiento", ha aseverado Hernández, quien ha presumido de un proceso de primarias "transparente y fresco" en Madrid.

Respecto a qué actitud ha de adoptar ahora el PSOE, Sara Hernández apuesta por la voluntad como "mejor ingrediente" así como por el "compromiso político" de los socialistas. "Los momentos tan críticos por los que ha pasado el partido hace que no nos tengamos que comportar igual que antes", ha puntualizado.

En este punto, Hernández ha señalado que hacía suyas las palabras de Sánchez y pedía "unidad" como "base" del partido, ya que el PP "teme" a un PSOE "fuerte".

Preguntada por la actitud de ayer mostrada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al no nombrar a Pedro Sánchez tras su victoria, ha señalado que entiende que ayer fuera un "día difícil" para Díaz.

"EL QUE GANA, GENEROSIDAD. EL QUE PIERDE, LEALTAD".

Sobre la posibilidad de una integración real en el PSOE tras la victoria de Sánchez en las primarias, Hernández ha asegurado que quien gana "ha de mostrar generosidad" mientras que quien pierde debe "mostrar lealtad" para ponerse a disposición del que "sí".

"La mayoría refleja el sentir generalizado, y tiene todo el respeto de ser lo deseado por la mitad de compañeros", ha expresado la secretaria general del PSOE-M, quien ha pedido a los cargos orgánicos e institucionales arrimar "todos el hombro". "No es momento para separarse, para buscar titulares, es el momento de trabajar todos juntos", ha añadido.

Además, Hernández se ha mostrado "orgullosa" por la posibilidad que ha otorgado el PSOE de "hacer posible que más del 80 por ciento de la militancia acuda a votar". "El PSOE es el partido de la pluralidad y la diversidad", ha argumentado, para añadir a renglón seguido que esta alta participación demuestra que el PSOE es "un partido vivo y que suscita interés; el recorrido del PSOE es muy amplio y hay mucho que aportar a la sociedad".

En lo referente a su apoyo a Patxi López tras apoyar a Sánchez, Sara Hernández ha indicado que "siempre" ha sido "clara", y que se ha expresado con "confianza". "Ahora ya se ha acabado el momento de candidatos; a trabajar todos juntos", ha pedido.

Preguntada por la fecha de celebración del congreso del PSOE-M, Sara Hernández ha indicado que esa decisión se tomará "por consenso con el grupo de la Ejecutiva". "No tengo opinión decidida, a veces pienso que es mejor retrasarlo, otras que no, y me gusta pedir opinión de compañeros", ha explicado.

UN CAMBIO PARA MADRID

Por otra parte, Hernández ha pedido "centrarse en Madrid", porque, a su juicio, la situación de la Comunidad "requiere un cambio".

En cuanto a la moción de censura de Podemos a Cifuentes, Hernández ha criticado que no es alternativa. "El PSOE tiene un candidato claro, un socialista, Ángel Gabilondo, que aunque no es militante, por sus venas corre sangre de izquierda", ha indicado.

Para la secretaria general del PSOE-M, la moción "en la que se empeña Podemos solo llevará a la frustración". "Estamos por regenerar Madrid, aunque no existe mayoría alternativa a Cifuentes porque Cs tiene un pacto bien anclado con PP, y es Cs quien permite que gobierne una presidenta con una sombra de corrupción permanente en la cabeza", ha concluido.

Preguntada por si cree que Purificación Causapié será relevada de la portavocía socialista en el Consistorio tras su apoyo a Susana Díaz, ha indicado que ello corresponde "a la nueva Ejecutiva".