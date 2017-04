El excandidato presidencial Dupont-Aignan apoya a La Pen, que "no es de extrema derecha"

Etiquetas

El presidente del partido Debout la France (DLF), Nicolas Dupont-Aignan, candidato en la primera vuelta de las elecciones al Elíseo, ha anunciado que apoyará a la aspirante del Frente Nacional, Marine Le Pen, en la segunda y definitiva ronda, entre otras razones porque considera que "no es de extrema derecha".

Dupont-Aignan, que obtuvo el 4,7 por ciento de los votos en la cita del 23 de abril, ha anunciado "oficialmente" en una entrevista en France 2 que apoya a Le Pen. "Incluso haré campaña con ella sobre un proyecto de gobierno ampliado", ha adelantado Dupont-Aignan, antiguo militante del partido ahora conocido como Los Republicanos.

El líder de DLF considera que Francia está en una "encrucijada" y que el rival de Le Pen, Emmanuel Macron, es "un (François) Hollande fuerza diez fabricado por los intereses financieros", según 'Le Figaro'. Repite así uno de los principales mensajes de su ahora aliada, que considera a Macron heredero político del actual presidente de Francia.

Sobre las dudas que suscita su apoya a Le Pen, Dupont-Aignan ha abogado por no demonizar a la candidata del Frente Nacional. "Para mí, no es de extrema derecha", ha añadido, antes de definirse como "gaullista" y recordar que el general Charles de Gaulle "salvó a Francia dos veces". "No quiero entregar Francia a la Bolsa de París", ha apostillado.