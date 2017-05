EH Bildu dice que no le gusta la propuesta de Fomento sobre el TAV y no la apoyará en "estos términos"

Etiquetas

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, ha afirmado que a la coalición no le gusta la propuesta del Ministerio de Fomento sobre el TAV en Navarra y ha avanzado que no la van a apoyar "si está en estos términos".

En su opinión, se trata de "una prolongación en el tiempo y con un incremento presupuestario" de lo establecido en el convenio de 2010, que "va a suponer que en los ejercicios del año 2018 y 2019 Navarra tenga que reservar la cantidad nada despreciable de 220 millones de euros para la financiación", lo que es "una barbaridad".

Araiz, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, ha declarado que a EH Bildu "la música" de la propuesta "no nos gusta nada" y ha avanzado que "si se confirma cuando leamos la letra pequeña, no nos gustará en absoluto".

Para el portavoz de EH Bildu, "se están vendiendo unos cuadros y unos compromisos que eran los mismos" que en el convenio de 2010, "sólo que en edición aumentada en cuanto a las cifras". "Nuevamente se han aumentado las cifras y las previsiones de gasto son mayores que las que había hace unos años, seguramente para beneficio de los constructores", ha planteado.

A su juicio, "para esto no hacía falta semejante viaje" y ha afirmado que "es una competencia del Estado en la que Navarra nuevamente lo que va a hacer es el trabajo sucio a la administración del Estado". Además, ha remarcado, "no le va a salir gratis" y ha asegurado que, si se cumplen los plazos de pago, este proyecto "le va a costar a Navarra entre 18 y 20 millones".

"Para esto es mejor que lo haga el Estado", ha reivindicado Araiz, quien también ha criticado que "las cláusulas de incumplimiento sólo se han puesto en el caso de que Navarra lo incumpla", algo que no entienden. Igualmente, ha cuestionado que "no se ha recuperado aquello que tanto defendía el vicepresidente en el sentido de que se estableciera el mismo sistema de compensación que se estableció para la parte guipuzcoana del TAV".

"INTERPRETACIÓN DISTINTA DEL ACUERDO PROGRAMÁTICO"

Preguntado por si este tema podría abrir una crisis en el cuatripartito si el Gobierno foral acepta la propuesta de Fomento, Araiz ha contestado que ha realizado una "primera valoración" de la propuesta y que, en todo caso, "lo que se puede producir es una interpretación distinta por nuestra parte de la vicepresidencia que dirige Ayerdi en cuanto a la letra y el espíritu del acuerdo programático".

"Lo que fue un acuerdo muy complicado de llegar en esa formualción se pueda convertir en un desacuerdo", ha planteado Araiz, para señalar que sí que les preocupa "las repercusiones que pueda tener" este proyecto en los Presupuestos. "Si se computa a efectos de límite de gasto veremos las implicaciones que tiene", ha agregado.

En cuanto a la postura que ha mantenido el vicepresidente Ayerdi en la reunión con el ministro, ha señalado que "fue a escuchar como quedamos" y que "otra cosa es que esa música le pareciera mejor o peor". "Da la sensación de que no le ha parecido mal la música, la letra cuando la veamos la valoraremos", ha incidido, para afirmar que ya conocían cuál es posición de Geroa Bai en torno al tren de alta velocidad.

Al ser preguntado por el hecho de que la oposición apoye al proyecto, el portavoz de EH Bildu ha remarcado que "el convenio no se va a firmar en el Parlamento" y que "depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno de Navarra y del Estado". Por lo tanto, ha añadido, "lo más que podemos tener es un debate parlamentario en torno a la valoración política del contenido".

"Desgraciadamente en el Parlamento no se va a poder votar, tendrá su reflejo presupuestario y ahí es donde en todo caso habrá que hacer una valoración de hasta qué punto se le da apoyo político a esta partida de gasto o no", ha comentado Araiz, quien ha explicado que de momento no hay una reunión prevista del cuatripartito para tratar esta cuestión. "Supongo que a lo largo de la semana que viene nos volveremos a juntar", ha declarado.

"HAY UNA PRECIPITACIÓN Y CARRERA"

El portavoz de EH Bildu ha señalado que lo primera que va a plantear la coalición es que se les de "toda la información" sobre la propuesta y ha avanzado que "en función de eso y las reuniones que tengamos en el cuatripartito plantearemos o un rechazo o una posición política de decir al Gobierno que no estaremos de acuerdo si lo que se va a firmar es la renovación del convenio del año 2010 en edición aumentada".

En este sentido, respecto a qué postura adoptará EH Bildu si finalmente el Gobierno foral sigue adelante, ha afirmado que ya valorarán esa situación y ha destacado que "en estos momentos si algo hemos hecho ha sido en todo momento valorar en cada situación y en cada coyuntura qué es lo que pasa".

"Estamos valorando todavía el borrador de un proyecto en el que al parecer ya se le pide al Gobierno que para el mes de junio entregue unos proyectos que están todavía sin terminar. Hay una especie de precipitación y carrera, una presión externa por parte de UPN y PPN para que esto se haga sea como sea", ha sostenido.

Además, ha insistido en la idea de que "el cuadro es el mismo que en el convenio de 2010" y ha manifestado que "ya veremos en realidad si al final es una cuestión de voluntad política por parte del Estado de llevar adelante las obras". "Para eso no le hace falta convenio", ha zanjado.