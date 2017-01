(AMPLIACIÓN) YAKOVLEV. TRILLO DIMITE COMO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO UNIDO

Etiquetas

Federico Trillo anunció este jueves que deja de ser embajador de España ante el Reino Unido. Lo hace después de la polémica que se ha suscitado tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que él dirigía de la gestión del accidente del Yak-42.Así lo anunció Trillo en la sede de la Embajada de España en Londres, donde convocó a la prensa para dar a conocer su decisión de abandonar su puesto al frente de la misión diplomática en el Reino Unido.Trillo subrayó que hacía tiempo que había tomado la decisión de dejar de ser embajador en Londres y que le había trasladado al Ejecutivo que llevara a cabo “cuanto antes” su relevo para no interferir “en la acción del Gobierno”. De hecho, manifestó que mañana esta decisión se iba a comunicar por los cauces oficiales.Trillo, que asumió su puesto de embajador en 2012, recordó que le ha tocado vivir “momentos importantes” en su puesto, como el referéndum de Escocia de 2014, los Juegos Olímpicos de Londres, el triunfo del ‘Brexit’, la dimisión de David Cameron y la llegada al poder de Theresa May.Federico Trillo comunicó esta misma tarde al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, su decisión de dejar la embajada y el Consejo de Ministros abordara mañana su relevo.COSPEDALLa renuncia de Trillo llega después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometiera ante los familiares de las víctimas a acatar y asumir íntegramente el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, en el que el 26 de mayo de 2003 murieron 62 militares que regresaban de Afganistán, y de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le haya retirado su apoyo.Trillo no ha querido esperar a que se produjera su relevo, que el Gobierno había decidido no acelerar a pesar de las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado. Actualmente, 72 embajadas se encuentran pendientes de cubrir las vacantes que se producirán con motivo de la jubilación del titular de la misión diplomática o porque concluirá el periodo de estancia previsto en la misma.La situación de bloqueo que vivió España en el último año impidió que se nombraran nuevos embajadores, una tarea que ahora debe asumir el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis. Entre las embajadas afectadas por esta situación se encontraba la de Londres.Después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado tanto la oposición como los familiares de las víctimas habían solicitado el “cese inmediato y fulminante” de Trillo. A pesar de ello, el jefe de la diplomacia española había optado por llevar a cabo un relevo normal que se podía prolongar en el tiempo debido al procedimiento que implica el nombramiento de un sustituto y el plácet del Reino Unido.De hecho, en sus últimas comparecencias públicas lo había encuadrado en las próximas “semanas o meses” y en su comparecencia este miércoles en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aseveró que lamentaba “no poder decir ni el día ni la hora” en que Trillo dejaría de ser embajador. Trillo anunció recientemente que cuando abandonara la Embajada en Londres regresaría a su puesto en el Consejo de Estado como letrado mayor. “Vuelvo al Consejo de Estado, que es mi carrera, y de mi futuro ya decidiré yo y, Dios mediante, cuando llegue el futuro”, manifestó Trillo hace unos días.Este anunció provocó la indignación de los familiares de las víctimas, que critican que alguien “indigno” e “irresponsable” como Trillo acabe formando parte del Consejo de Estado.