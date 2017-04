CANAL. CIUDADANOS DUDA DEL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR PORQUE “EL PP TIENE LAS MOCHILAS MUY LLENAS DE CORRUPCIÓN”

Etiquetas

Ciudadanos dijo hoy al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que sus explicaciones sobre la reunión del 8 de marzo con Pablo González suscitan dudas, porque “el PP tiene las mochilas muy llenas de corrupción”.Así lo aseguró Miguel Gutiérrez, portavoz de Interior de la formación naranja en el Congreso, durante la comparecencia que Nieto tuvo esta mañana para explicar su reunión con el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, que se produjo semanas antes de que se desencadenase la ‘operación Lezo’.En su intervención, Gutiérrez dijo que las dudas que suscitan las explicaciones de Nieto radican en el hecho de que “el PP tiene las mochilas muy llenas de corrupción”, por lo que la ‘operación Lezo’ es “un eje más” dentro de esta situación. “Los españoles estamos cansados de que no se regeneren”, aseguró el diputado de Ciudadanos, quien cuestión el tono de la intervención del secretario de Estado por lanzar reproches a la oposición, como que no se habían preparado la comparecencia o que acusaban sin pruebas por interés político.POMEMOS VE JUSTIFICADA LA MOCIÓN DE CENSURAAsimismo, Rafael Mayoral, en nombre de Podemos, se preguntó por qué Pablo González y su entorno estaban “encantados” de la reunión con Nieto si, de acuerdo con la versión del secretario de Estado, en la misma no se habló de ninguna investigación policial.No obstante, el diputado de la formación morada dijo que no pedían la dimisión del ‘número dos’ de Interior, porque no querían que actuase como “cortafuegos” de la corrupción del PP y la necesidad de que este partido sea desalojado de La Moncloa.Por este motivo, dijo que el resto de partidos de la oposición están “compelidos” a ayudar a que los populares dejen el Gobierno, en clara referencia a la moción de censura contra Mariano Rajoy que ha anunciado el partido de Pablo Iglesias. “Ha llegado el momento de que ustedes se vayan”, afirmó Mayoral refiriéndose a los populares, al tiempo que añadió que es necesario que “se abra una etapa democrática” y se termine con “la impunidad de la corrupción” y con la persecución de la “disidencia política”.