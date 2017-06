Cs cree que si la Junta quisiera, "en días" cerraban un acuerdo sobre sucesiones: "Es cuestión de voluntad política"

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha afirmado este miércoles que llegar a un acuerdo entre su partido y el Gobierno autonómico socialista para rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones es "una cuestión de voluntad política", de forma que si desde la Junta "quisieran, en cinco, diez, 20 días, una semana, cerrábamos un acuerdo".

"Pero me da la impresión de que quieren seguir alargando una situación y no entiendo muy bien por qué", ha apostillado Marín en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha mostrado "preocupado" por las consideraciones que al respecto de esta cuestión realizaba el portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Carlos Blanco, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Marín ha lamentado que Blanco "decía que todo a su tiempo, que no tengamos prisa", porque, según ha enfatizado el dirigente de la formación naranja, "mientras el Gobierno se toma su tiempo, hay personas que siguen sufriendo las consecuencias de la falta de decisiones y de determinación del Gobierno por atacar de una vez por todas el impuesto de sucesiones y el IRPF".

Tras apuntar que "hoy mismo hemos conocido un nuevo caso por el que a un parado se le ha embargado su cuenta porque no podía pagar la herencia que ha recibido de sus familiares", el portavoz de Cs en Andalucía ha aseverado que "detrás de cada minuto que tardemos en dar solución a este problema, en atacar esta injusticia social, hay un drama familiar, una persona o una familia que está sufriendo las consecuencias de la dejadez de la Junta".

ES UNA CUESTIÓN "MUY SIMPLE"

"Por tanto, no todo a su tiempo, sino vamos a tomarnos el tiempo necesario, y rápido y urgente, para dar solución a los problemas de los andaluces", ha abundado Marín, que ha sostenido también que este problema "de complejo no tiene nada", sino que "es muy simple". Así, ha añadido que "si quieren rebajar el impuesto de sucesiones", desde Cs han planteado unos "puntos muy claritos", unas "cuestiones muy concretas".

Marín ha explicado que, según los cálculos de su partido, el coste de lo que plantean "no llega a 125 millones de euros", y ha insistido en que "es una cuestión de voluntad y de no atrincherarse en posicionamientos ideológicos".

En esa línea, ha argumentado que "no todos" los nueve millones de andaluces "votan al PSOE", y que "el PSOE tendrá que gobernar para todos los andaluces".

Respecto a la negociación de los próximos Presupuestos de la Junta, Marín ha insistido en que, "cuando vayamos a hablar" de esas cuentas, "si previamente no hemos hablado, cerrado un acuerdo sobre el impuesto de sucesiones y donaciones", Cs "hablará como un grupo más de la oposición" al respecto de los Presupuestos, con "unos planteamientos diferentes" de los que adoptarían "si antes hubiéramos llegado a un acuerdo".

MENSAJES AL PP

Marín también ha dirigido mensajes al PP al respecto de esta cuestión, tildando de "brindis al sol" una iniciativa del equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para la eliminación progresiva del impuesto de sucesiones.

El dirigente de Cs ha enfatizado que el PP-A tiene a su alcance una "solución es muy sencilla", al respecto de esta cuestión. "Si quieren eliminar el impuesto de sucesiones, que no se puede eliminar a nivel autonómico, que llamen por teléfono a Mariano Rajoy y le pidan que lo elimine en este país, y deje de jugar electoralmente con este asunto, que es lo único que están persiguiendo", ha apuntado.

No obstante, Marín ha insistido en que "cada vez que el PP traiga una iniciativa para reducir, rebajar o modificar el impuesto de sucesiones, Ciudadanos se la aprobará". "Que no tengan dudas", ha remarcado el líder del partido naranja en Andalucía, que ha insistido en señalar que "las competencias" sobre este tributo "no son autonómicas", y "el PP quiere alargar esto hasta 2019 a ver si saca tajada política", pero "nosotros pretendemos atajarlo antes" de ese año, según ha zanjado.