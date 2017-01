FEIJÓO ABOGA POR DEFINIR EL MODELO DEL PP PORQUE SI NO “SEREMOS CAPITANES DE UN BARCO A LA DERIVA”

Etiquetas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, utilizó este sábado una metáfora marinera para pedir a sus compañeros del Partido Popular que definan el modelo de sociedad que proponen para España en el Congreso de febrero porque si no “seremos capitanes de un barco a la deriva y el rumbo lo marcarán otros”.Feijóo hizo este llamamiento en Santiago de Compostela, donde los populares debatieron la ponencia Económica y de Administración Territorial que probará el Congreso del PP en febrero. A este encuentro asistieron la presidentea del Congreso, Ana Pastor; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álavaro Nadal y el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas.Aseguró que el PP se siente “orgulloso de llevar el timón del país, pero tenemos que tener claro el modelo que queremos construir” y que, según dijo, tiene que basarse en la garantía de igualdad de oportunidades para los ciudadanos, la sostenibilidad económica, la aceptación respetuosa al resultado de las urnas, la responsabilidad en la gestion de las cosas públicas y la defensa de la unidad y la igualda de todos los españoles, porque sólo “quien buen norte tiene, seguro va y seguro viene”.El líder gallego destacó que el PP, pese a ser vencedor de las elecciones en muchas comunidades y ayuntamientos de España, ha quedado relagado a la oposición en infinidad de instituciones y pidió respeto a las reglas de juego democrático y a los valores y principios de “la mayoría”.Insistió en que los ciudanos han dicho en su última cita con las urnas que el PP “es el que mejor pilota en la tempestad” y gracias a esa “buena gestión” se abre “un espacio de ilusión y de esperanza” que ha merecido la confianza de los españoles. El reto ahora es “demostrar que los principios que nos han sacado de la recesión son los adecuados”.Por su parte, el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas, señaló que el PP nacional siempre acude a Galicia con “sana envidia” por los “magníficos resultados en las elecciones” que son producto de la transformación obrada en esa comunidad autónoma.Durante su presentación de la ponencia de Economía y Administración Territorial, Arenas criticó con ironía a esos “partidos minoritarios” que se presentan como “el partido de la gente y la voz de la gente”, mientras que “nosotros, que hemos ganado las elecciones, no somos el partido la gente”.Quiso poner en valor las reformas que plantea el PP, puntualizando que el suyo es “un partido que no renuncia a sus señas de identidad” y puso en tela de juicio los argumentos de quienes critican al Gobierno tras registrarse en diciembre la mayor bajada del paro en España desde el inicio de la crisis.