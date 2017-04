CANAL. GARZÓN APUESTA POR LA CONCIENCIACIÓN PARA QUE "UNA BANDA DE LADRONES" NO SIGA GOBERNANDO

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, apostó este jueves no solo por la actividad parlamentaria, sino también por la información y la concienciación desde la calle, para que los ciudadanos eviten con su voto que "una banda de ladrones" siga gobernando. En una entrevista en Radiocable recogida por Servimedia, Garzón explicó el contenido de la querella que varias organizaciones, entre ellas Izquierda Unida, han presentado en la Audiencia Nacional como acusación popular en el 'caso Lezo' y en la que piden la imputación de instituciones y personas, entre ellas de Esperanza Aguirre. Lo han hecho las mismas entidades que en 2013 se querellaron en el caso contra Luis Bárcenas, lo que ha permitido a sus abogados conocer "muchísima información" que ahora fundamenta también esta querella en una causa paradigmática de la "corrupción estructural". Garzón se refirió al PP como "una enfermedad" para los servicios públicos y para la propia democracia proque ha "parasitado" las instituciones y con ello ha convertido un Estado supuestamente democrático en un "cortijo donde hacen y deshacen". Frente a ello son necesarias, en su opinión, iniciativas parlamentarias pero también acciones de información y concienciación a pie de calle para intentar que una "banda de ladrones" no siga gobernando. Garzón considera "escapista" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subraye las investigaciones contra el PP mientras ese partido gobierna como prueba de que las instituciones funcionan. Es verdad que hay "personas concretas" con un marcado sentido democrático que llevan adelante su trabajo, pero en conjunto ese hecho "se ve superado" por unas "altas instancias" que "manejan las instituciones a su antojo", lo cual es propio de un sistema político "no democrático" o al menos de una democracia "muy limitada". "HIPOCRESÍA"El PP "es consciente de ello", remarcó, y por eso en las conversaciones grabadas por los investigadores se escucha al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González decir: "hay que controlar a los medios o estás jodido". En ese sentido, Garzón denunció la "hipocresía" de los dirigentes del PP y se mostró convencido de que se echarían "las manos a la cabeza" si esa frase la hubiera pronunciado alguien de la izquierda o algún dirigente de América Latina. Con todo ello, Garzón alertó del riesgo de "acostumbrarnos" a las informaciones sobre corrupción y acabar "normalizando" esas situaciones, lo cual contribuiría al sentimiento de impunidad de quienes incurren en ella. Solo desde esa convicción, apuntó, se entiende "la soberbia" de los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Justicia, Rafael Catalá, cuando se refieren a esos casos. En opinión de Garzón, esa "parasitación" de las instituciones tiene su origen en la transición a la democracia, un proceso complejo en el que hubo "muchísimas sombras", y una de ellas fue la transferencia de poder de personas que eran franquistas en 1977 y supuestamente demócratas en 1979 "sin haber cambiado de opinión".