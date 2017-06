GÜRTEL. ACEBES: “NO SÉ QUIÉN CONTROLABA LOS DONATIVOS QUE RECIBÍA EL PARTIDO”

Etiquetas

Ángel Acebes, exsecretario general del PP y exministro del Interior, aseguró hoy que en el ejercicio de su cargo orgánico en la formación popular no tuvo conocimiento del funcionamiento de las finanzas. “No sé quien controlaba los donativos que recibía el partido”, afirmó ante el tribunal que juzga la primera etapa de la 'trama Gürtel'.Llamado a declarar como testigo por la defensa del extesorero Luis Bárcenas, Acebes, que fue secretario general del PP entre 2004 y 2008, fue conciso en sus respuestas y dijo que entre sus competencias no estaba la de supervisar la labor del tesorero, ya que era la labor de un órgano colegiado como es el Comité Ejecutivo. "Yo no era el superior jerárquico de Álvaro Lapuerta. No es mi competencia controlar al tesorero. No tuve responsabilidad en materia económica", indicó.Añadió que nunca recibió llamada alguna de Lapuerta para “interesarse por algún contrato" y tampoco era responsabilidad suya la contratación con “determinadas empresas". También sostuvo que "nunca" recibió donativos, ya que esto era responsabilidad de "la tesorería del partido"."CON RETENCIONES"Acebes negó también haber cobrado sobresueldos y afirmó tajantemente que todas las retribuciones que ingresó “iban con las retenciones correspondientes y las he declarado ante Hacienda". Ante el rosario de preguntas de la Fiscalía sobre supuesta contabilidad paralela del PP, el exsecretario general de los populares afirmó que esto le era algo desconocido. "Me hace preguntas de una contabilidad B de la que nadie tiene constancia en el partido", declaró al respecto.En relación a la compra por el PP de acciones de Libertad Digital, Acebes reconoció haberse reunido con los responsables de esta empresa, que le informaron de su intención de realizar una ampliación de capital. “Nada más. No recuerdo si hablé con el tesorero sobre este tema y si el partido compró acciones", aseveró. El exdirigente popular reiteró en varias ocasiones que el "cargo de secretario general era un cargo político, no contable" y que nunca tuvo “ninguna responsabilidad en materia económica ni de contabilidad".En cuanto a su relación con Bárcenas, Acebes dijo no mantener “enemistad ni amistad íntima” sino sólo una relación “estrictamente profesional”. A Francisco Correa, el cabecilla de la trama lo conoció “porque acudía a actos públicos” y en ninguna ocasión cenó “en casa del señor Naseiro”.