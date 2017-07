Hervías (Cs) dice que el partido está creciendo en Cantabria, donde cuenta con 330 afiliados

Etiquetas

El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha afirmado en Santander que pese a la salida del diputado regional Juan Ramón Carrancio, y de otros cargos, el partido está "creciendo" en Cantabria y sólo se han producido 38 bajas, frente a 27 altas. Además, no hay "ninguna" agrupación disuelta y la formación cuenta con 330 afiliados en la región.

Hervías hizo estas declaraciones durante la asamblea extraordinaria de Ciudadanos Cantabria, celebrada ayer en Santander, en la que se analizó la situación tras la baja de Carrancio y de los concejales del Ayuntamiento de Santander David González y Cora Vielva, a los que calificó de "tránsfugas que han interpuesto sus intereses personales a los del partido y han robado el acta de los votantes", ha informado la formación en un comunicado.

Aseguró además que tanto Carrancio, González y Vielva, como los seis coordinadores de agrupación que han dimitido, "no han logrado romper" Ciudadanos en Cantabria, que llegará a 2019 "en una buena situación, ya que existe proyecto, futuro y compromiso". "No hay resignación, no se van a salir con la suya los que se fueron, estamos creciendo y las encuestas son favorables en Cantabria", incidió Hervías.

Respecto a la elección de los miembros del Comité Autonómico, informó que su designación vino del Comité Ejecutivo nacional, al igual que en su día se nombró a Carrancio responsable de Relaciones Institucionales, a David González portavoz y a Jesús Calleja delegado territorial, "y nunca se quejaron de falta de democracia interna", por lo que "es incoherente que se quejen por esta forma de designación", afirmó.

Igualmente, aclaró que, ante la denuncia existente por un posible acta falsa de una reunión, el partido decidió retirar de momento a Carrancio, González y Calleja de sus cargos "a la espera de que se resuelva el asunto en los tribunales". "Tras la investigación interna del partido se presentará información a la justicia", incidió.

En este asunto, Hervías recalcó que se ha tenido en cuenta para los nombramientos la experiencia profesional y política, así como los conocimientos y formación en las secretarías que ocupan. "No ha sido por amiguismo ni por recomendación de nadie y de esta decisión se informó en Madrid a los que han abandonado el partido y no hubo críticas ni rechazo", remarcó.

En cuanto al cambio de ideario del partido argumentado por los dimisionarios, recordó que Carrancio "votó a favor de este cambio de eliminar la socialdemocracia en la última asamblea nacional y se le vio muy satisfecho".

Por último, el secretario de Organización avanzó que el partido "no quiere barones territoriales en ninguna comunidad".

Por su parte, el secretario de Organización en Cantabria, José López, también recalcó que el partido "no está roto" en Cantabria, donde existe "ilusión, fuerza y liderazgo".