Maillo (PP) critica al PSOE extremeño por el caso Feval y reprocha a Vara que no dé explicaciones

El coordinador general y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha cargado contra el PSOE de Extremadura por el caso 'Feval', "el mayor caso de corrupción" que afecta a los socialistas extremeños, según ha afirmado. Y ha reprochado al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, que "no haya dado ninguna explicación" sobre este asunto.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a los tres exdirectivos de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) a ocho años, tres meses y un día de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Los condenados son el ex director general y ex diputado autonómico del PSOE, José Luis Viñuela; el ex administrador general Juan Cerrato; y el ex subdirector general José Villa.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha afeado a Fernandez Vara que "en su momento" no investigase y dijese que "eran tonterías" del PP. "Hoy por hoy Vara no ha dado ninguna explicación", ha subrayado.