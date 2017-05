PP-A exige un "relevo" de Susana Díaz en Andalucía, que es la "clara derrotada" del proceso de primarias del PSOE

Etiquetas

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha afirmado que, "pase lo que pase en las primarias para la Secretaría General del PSOE", este proceso "ya tiene una derrotada clara, que es Andalucía", por lo que exige un "relevo" al frente de la Junta de Andalucía ante una presidenta, Susana Díaz, que "se fue hace mucho tiempo y tiene su cabeza en otras cosas".

Durante su intervención en el Congreso Provincial del PP de Sevilla, Mestre ha señalado que, mientras en el PSOE se está "discutiendo quien será el líder de la oposición" en España, en Andalucía se tienen las cosas "muy claras". Así, considera que, más allá de si Díaz se tiene "que poner desde mañana a coser su partido o no, tiene que buscar un relevo de manera inmediata".

En su opinión, "Andalucía no se puede permitir tener una presidenta perdedora y cuyo modelo no genera oportunidades para esta tierra". Afirma que la región "no se merece tener una presidenta que se fue hace mucho tiempo porque tiene su cabeza en otras cosas", e insiste en que, mientras esto ocurre, los andaluces "padecen las más altas tasas de paro, el deterioro de la sanidad y de la educación".

Critica que Andalucía sea la región que "más dinero" devuelve en los fondos para el empleo al Estado, pese a que la presidenta de la Junta andaluza, "a boca llena, reclama al Estado un plan de empleo cuando no es capaz de gastar lo que Mariano Rajoy le manda". "No ha sido capaz de ilusionar y de cambiar la situación de esta tierra, siendo además la que menos gasta en infraestructuras", recalca.

En su discurso, ha apostado por que el PP de Sevilla acompañe al regional en esta "senda que nos ilusiona y que nos hace trabajar todos los días de manera incansable". "Sólo con un PP de gente corriente, de nuestro tiempo, seremos capaces de representar a la mayoría de los andaluces", añade.

La popular aboga por un partido "fuerte y unido" para que los andaluces empiecen a "liderar su futuro y ponerse a la delantera de ese tren que tantas veces ha pasado por esta tierra pero que nunca se ha cogido".

"Andalucía tiene que liderar los buenos datos de empleo de España, pero solo podrá liderarlos con el PP. Somos diferentes al PSOE por nuestra concepción de partido, porque somos una sola familia. Animo a trabajar desde el corazón sin olvidar lo importante de la vida, como son todos y cada uno de los militantes", ha concluido Mestre durante su intervención en el citado congreso.