Puig sobre la moción de censura: "Cada partido tiene derecho a su acción política pero no puede arrastrar a los demás"

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha indicado este viernes, respecto a la moción de censura que Unidos Podemos pretende impulsar contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "cada partido tiene derecho a formalizar la acción política de la manera que considere" pero ha precisado que "no puede arrastrar a los demás a esa posición".

Asimismo, ha apuntado que "si se quiere hacer una moción de censura se tiene que intentar buscar una fórmula a través de la que sea posible". Puig se ha pronunciado de este modo antes de asistir al homenaje al miembro del Consell de Cultura de UGT-PV Josep Lluís Domenech, preguntado por la iniciativa de Unidos Podemos.

"En estos momentos estamos profundamente disgustados por lo que está pasando en España, tanto por lo que representa a la acción política en los presupuestos como por lo que significa la evolución del PP", ha manifestado el responsable autonómico, que ha afirmado a continuación que el Gobierno valenciano "desde luego, no tiene una posición" sobre "la medida que se debe adoptar" ante ese descontento.

Ximo Puig ha agregado que, por el contrario, "los partidos políticos si que la tienen y la han expresado". En este sentido, ha aseverado que "es evidente que si se quiere hacer una moción de censura se tiene que intentar buscar una fórmula a través de la que sea posible" y ha insistido en que "cada partido tiene su derecho de formalizar la acción política de la manera que considere" aunque "no puede arrastrar a los demás a esa posición".

El jefe del Consell ha opinado que "en estos momentos, con seriedad, lo que hay que plantear es un cambio de políticas en el Gobierno" y que, "de una vez por todas, se valoren todas las responsabilidades políticas que durante tanto tiempo el PP ha sido incapaz de aceptar y de poner de manifiesto como exige la ciudadanía".

Respecto a que sean Podemos, partido que apoya al Gobierno valenciano, y Compromís, miembro de este ejecutivo, dos formaciones que respaldan la moción de censura contra Rajoy, Puig ha señalado que

no coincide con la valoración "que se hace desde otros partidos" y ha subrayado que a él no le corresponde hablar de lo que hacen los grupos parlamentarios del Congreso.

"No coincido con la valoración que se hace desde otros partidos. Como presidente de la Generalitat, a mí no me corresponde valorar lo que hacen los distintos grupos parlamentarios en Madrid. Mi posición es la que he expresado anteriormente", ha declarado el presidente valenciano.

"NO POLÍTICAS A CORTO PLAZO"

No obstante, Ximo Puig ha estimado que "si se quiere de verdad que se evalúen las responsabilidades políticas y que finalmente se asuman" los caminos "deben ser concertados y no hacer políticas a corto plazo". De este modo, ha reiterado que para "dar respuesta al Gobierno de Rajoy" se tendría que "intentar" que esta "fuera lo más concertada posible entre aquellos que tienen algunos elementos comunes".

Preguntado por si las diferencias de criterio entre Podemos, Compromís y PSOE en torno a la citada moción de censura le preocupan como presidente de un ejecutivo sustentado por estas tres formaciones, Puig ha respondido que "no" porque "nosotros estamos en nuestro ámbito, el valenciano". Así, ha afirmado que "mas allá de este ámbito cada uno tiene su posición", algo que ha calificado de "razonable".

"Opino que en todo lo que tenga que ver con la Comunitat Valenciana se busquen las fórmulas de concertación máxima en el gobierno e, incluso, también por partidos de la oposición. Ese es también mi trabajo y mi vocación. A partir de ahí, que cada partido y el grupo parlamentario en Madrid tenga una posición me parece lo lógico y lo normal", ha argumentado en esa línea.