PSOE. RIVERA TEME QUE SÁNCHEZ QUIERA “PACTAR” CON PODEMOS Y LOS NACIONALISTAS

Etiquetas

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, teme un posible pacto entre el PSOE, Podemos y los nacionalistas, después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas.Así se pronunció hoy Rivera, en declaraciones a Telecinco en las que lamentó que ve a un Pedro Sánchez “más escorado a la izquierda y que quiere pactar con Podemos y los nacionalistas”.“A los españoles hay que decirles que trabajaremos duro e impulsaremos cambios, pero no se merecen el bloqueo político que ya tuvimos durante un año”, manifestó el presidente de Ciudadanos en referencia a la pasada legislatura, que terminó en convocatoria de nuevas elecciones porque no se alcanzó ningún acuerdo de gobierno.Según Rivera, “la única manera para que Rajoy no gobierne es ganarle en las urnas, no sumar con los independentistas”.En relación con el Gobierno de la Generalitat y sus reformas para celebrar el referéndum, el presidente de la formación naranja advirtió de que “la ley de separación es ilegal y Ciudadanos la llevará al Tribunal Constitucional en el minuto cero”.“Se ha llegado de una manera poco democrática hasta aquí y estos son los socios de Podemos y quizá los futuros socios de Pedro Sánchez”, criticó el dirigente de Ciudadanos.