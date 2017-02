VISTALEGRE II. LOS ANTICAPITALISTAS PIDEN A IGLESIAS Y ERREJÓN NO BUSCAR “ENEMIGOS INTERNOS” EN PODEMOS

Etiquetas

La corriente anticapitalista de Podemos reclamó hoy a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón no crear “enemigos internos” en esta fuerza política, puesto que los verdaderos rivales del partido son las “élites”.Miguel Urban y Teresa Rodríguez, representantes destacados de la corriente anticapitalista dentro de la formación morada, se refirieron a esta cuestión al defender su documento político en la asamblea de Vistalegre II. Urban y Rodríguez pidieron que la formación morada no se distraiga en cuestiones internas, algo que también reivindicó Miguel Martín, que presentó el documento político de la corriente ‘Podemos en Equipo’ y quien criticó la “deriva cainita y autodestructiva” en la formación morada.En este sentido, Urban lamentó el “ruido” interno en Podemos durante los últimos meses, mientras que la “mafia” del PP y sus “cómplices” de Ciudadanos intentan dar lecciones a la formación morada. No obstante, este dirigente anticapitalista sostuvo que en la formación morada “no hay enemigos internos”, puesto que los verdaderos rivales del partido “son las élites”. Por su parte, Rodríguez se refirió a que en su partido, además de unidad, se necesita “humildad”.Por su parte, Martín, de la corriente ‘Podemos en equipo’, criticó el “espectáculo poco edificante” que considera está dando su partido y dijo que el mismo debe ser “pacificado” y “reconducido”.