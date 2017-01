Marín (C's) dice que "apoyará" a Susana Díaz "siempre que vaya a Madrid a reivindicar la armonización fiscal"

Etiquetas

El presidente y portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, ha señalado, tras la Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado, que apoyará a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "siempre que vaya a Madrid a reivindicar la armonización fiscal de todos los territorios en España".

En rueda de prensa en Sevilla, Marín ha calificado de "muy positivo" la celebración de la Conferencia "después de casi cinco años en los que Rajoy no se había dignado a convocarla", y que además "se fije un calendario para que se haga de forma regular todo los años y no solamente cuando al gobierno de turno le interese". "Es positivo que el PP haya entendido el mensaje de las urnas, y que entienda que las comunidades autónomas tienen voz propia y es necesario escucharlas".

Igualmente, considera "positivo" que la presidenta, Susana Díaz, "haya tomado buena nota" de algunas de las propuestas que C's había reflejado en el compromiso de investidura y en el acuerdo de presupuestos y "haya sido capaz de trasladar dos temas de sumo interés para C's como son la armonización fiscal, de la que se habla mucho pero no vemos que haya mucho interés en abordar por parte del Gobierno central, y la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)".

"Ese mensaje que la mayoría de presidentes autonómicos han trasladado al presidente de España de que haya una financiación equilibrada, respetando la singularidad de los territorios y viendo la situación concreta de muchos de ellos, requiere de un esfuerzo importante por parte de todos, especialmente del Gobierno de España, para que pueda ser posible que a lo largo de este 2017 la comunidad andaluza, igual que el resto, cuente con una financiación mucho más justa y equilibrada en igualdad con el resto de territorios de España", manifiesta.

"Hay comunidades que se han convertido en paraísos fiscales", afirma, toda vez que apunta que "en esa compensación que otros territorios pretenden que se lleve a cabo con una armonización, el Gobierno central no está dispuesto a llegar a un entendimiento". "Nosotros vamos a seguir insistiendo porque creemos que es de justicia social que en Andalucía no se pague más por recibir una herencia que en cualquier otro punto de España, y, además, porque no hay derecho a que un andaluz pague más cuando tampoco se reciben los servicios de la calidad que deberíamos recibir en función a lo que estamos pagando".

Por eso, explica que a lo largo de 2017, en la mesa acordada para trabajar sobre una reforma integral del IRPF, "van a insistir en que los tramos en Andalucía se igualen al resto del territorio nacional". En este sentido, ha recordado que también han intentado "bajar la presión en el impuesto de sucesiones y donaciones". Por todo ello, añade que "apoyarán a Susana Díaz siempre que vaya a Madrid a reivindicar la armonización fiscal de todos los territorios en España".

Por otra parte, Marín --que espera que la presidenta después de su estancia en Fitur traslade a los grupos parlamentarios la conclusiones de esta Conferencia-- ha lamentado que "no todos los españoles hayan estado representados en la misma", en referencia a la ausencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vasco, Iñigo Urkullu, ya que ellos "no representan solo a aquellos que quieren dividir a España sino también a un número muy importante de españoles que tienen derecho a que se defiendan legítimamente sus intereses".

Del mismo modo, el líder de Ciudadanos Andalucía ve "negativa" la propuesta para la creación de un grupo de expertos, uno por comunidad autónoma, ya que "entendemos que cada uno tirará para su bolsa y se convertirá en una nueva batalla de confrontación". "Es una responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda y del Gobierno de España hacer una propuesta seria sobre una reforma de la Lofca, y que después se debata en el seno de la Conferencia de Presidentes y con los diferentes gobiernos autonómicos".