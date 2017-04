Medio Ambiente ve suficiente destinar 52 millones a Cambio Climático y la oposición cree que no se cumplirá con París

Etiquetas

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha defendido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) previstos por el Ejecutivo en materia de cambio climático y que, según ha apuntado, se sitúan en 52 millones, una cantidad que la oposición ha criticado porque considera que no será suficiente para cumplir con la Cumbre del Clima de París.

Durante su intervención en la Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, García ha explicado que la oposición se ha fijado en la partida de 34 millones que corresponde a esta materia pero a esta cantidad hay que sumarle otras cifras presentes en otros programas en donde también hay actuaciones al respecto.

Así, ha indicado que está la Oficina Española de Cambio Climático, las direcciones generales de Agua y Costas, los parques nacionales o la Fundación Diversidad, partidas que, según ha indicado también cuentan para llegar hasta los 52,76 millones que, a su juicio, son suficientes para llevar a cabo las políticas de mitigación y adaptación al Cambio Climático en España.

"Esto supone 10 millones de diferencia con respecto a 2016, pero también hay que mirar las estimaciones de ingresos de subastas de derechos de emisión", ha indicado García, que ha achacado a "temas de mercado" y no a una intención de que haya menos financiación para las cuestiones climáticas.

De hecho, la secretaria de Estado de Medio Ambiente ha criticado que "cuando había más presupuestos y se gastaban más libremente" las políticas en torno al Cambio Climático se basaban en esas compras de derechos de emisión, mientras que, a su juicio, desde que el PP está en el Ejecutivo se ha hecho "más con menos", poniendo en marcha programas a favor de reducir las emisiones en todo el territorio nacional.

"CUMPLIREMOS CON PARÍS"

Y ante las críticas de que España no llegará a las cifras a las que se comprometió en la cumbre mundial del clima de París, García ha apuntado que lo mismo se planteó hace cinco años con los acuerdos de Kyoto 1 y, finalmente "se cumplió". "Y estamos a punto de cumplir con Kyoto 2 y cumpliremos con París", ha advertido.

Tras su intervención, la responsable de Medio Ambiente ha escuchado del portavoz de Ciudadanos, José Luis Martínez, que los PGE estaban hechos "por Trump o por el primo de Rajoy", es decir, "por negacionistas que no creen en el Cambio Climático". Desde Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, ha asegurado que las partidas son "un clavo más en el ataúd de las políticas medioambientales", mientras que el representante del PSOE, Antonio García Mira, ha

Pero, además de sobre Cambio Climático, la secretaria de Estado de Medio Ambiente ha tenido que dar explicaciones sobre las partidas en materia de agua. Tras reprochar que cuando llegaron al Gobierno no existían planes hidrográficos de cuenca, cuando deberían existir desde 2009, García ha apuntado que los actuales presupuestos abarcan estos planes con "medidas e inversiones" hasta 2021.

NUEVOS FONDOS EUROPEOS

Del mismo modo, ha indicado que "no había saneamiento y depuración" y que existían expedientes abiertos, porque no se cumplía con la normativa europea, que han tenido que solucionar en la legislatura anterior.

En cuanto a la caída de las partidas en esta materia, ha señalado que se inicia un periodo nuevo de fondos europeos para saneamiento y depuración por los que España recibirá 1.100 millones de euros. "En ámbitos como el agua, que son inmensos, y todo es poco, pero no implica que se sea eficaz y no tengamos una planificación clara y adecuada, con prioridades y un orden para actuar", ha señalado la secretaria de Estado, quien ha añadido que hacer política medioambiental "no es sólo cuestión de gasto".

Finalmente, se ha referido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, cuyo presupuesto se eleva a 59,23 millones de euros en 2017 y que, según ha indicado, permitirá "dar cumplimiento al desarrollo de actuaciones dentro de las competencias exclusivas del Estado en materia de protección y recuperación del litoral, salvaguarda del dominio público marítimo-terrestre y conservación del medio marino; además de las que se derivan de la Ley de Costas".