Vara dice que sus compromisos con los empleados públicos "se cumplirán" cuando se logre alcanzar el objetivo de déficit

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que en cuanto el Gobierno regional consiga tener "cumplido" el objetivo de déficit marcado "los compromisos con los empleados públicos se cumplirán".

"Estoy deseando poderlo hacer (cumplir los compromisos con los empleados públicos marcados), pero tengo que cumplir previamente los objetivos de déficit", ha espetado Vara, quien ha confiado en que en el momento en que la comunidad esté en "condiciones económicas" de poder abordar esos compromisos la Junta cumplirá con los mismos.

De este modo se ha pronunciado el presidente autonómico en respuesta a una pregunta durante el pleno de la Asamblea de este jueves formulada sobre la Carrera Profesional de los empleados públicos por parte de la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, quien ha lamentado que "siempre hay alguna excusa" para que autónomos, pymes, parados o funcionarios públicos "paguen" las consecuencias de la crisis económica, pese al "esfuerzo importante" que dichos colectivos están realizando, ha subrayado.

En este sentido, tras apuntar que Vara "dijo a los funcionarios que lo iba a hacer", en alusión a la introducción de cuestiones como la Carrera Profesional, ha preguntado cuáles son las medidas previstas para poder cumplir con una cuestión que "no ha cumplido a día de hoy" la Administración regional.

Sobre este respecto, el presidente de la comunidad ha incidido en que "las cuentas no están cuadradas, se están cuadrando y no sin esfuerzo", y ha criticado que haya políticos que digan "a cada uno lo que quiere oír".

Así, tras incidir en que "no hay nadie" más interesado que él en cumplir con los compromisos marcados con los funcionarios, ha recalcado que tiene "todo el deseo del mundo de poderlo arreglar", al tiempo que ha ahondado en que también tiene "la obligación de decirle a los extremeños no sólo lo que quieren oír sino lo que es necesario escuchar, porque la situación no es fácil" y "porque gobernar" significa manejar, ha dicho, "las prioridades de la gente".