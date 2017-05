(AMPLIACIÓN) EL PSOE APARCA LOS TEMAS INTERNOS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA NUEVA ETAPA

Etiquetas

- Ábalos pide “colaboración” y ovacionan a Hernando por su gestión. La primera reunión del Grupo Parlamentario Socialista en la nueva etapa desde la elección de Pedro Sánchez como secretario general ha recuperado el clima de trabajo y se han aparcado los temas internos.Fuentes socialistas consultadas por Servimedia indicaron que el nuevo portavoz, José Luis Ábalos, tuvo una breve intervención en la que pidió “colaboración” y reconoció la gestión de su antecesor, Antonio Hernando.Al inicio de la reunión del grupo, Ábalos tuvo unas palabras de elogio hacia la gestión de Hernando, que desde septiembre de 2014 estuvo al frente de la Portavocía y la dirección del grupo hasta su dimisión el pasado 21 de mayo. “Ha estado a las duras y a las maduras en momentos muy difíciles”, expresó.Este reconocimiento a Hernando se produce tras la disponibilidad que el diputado por Madrid ha ofrecido a la nueva dirección socialista y que le ha llevado a seguir dentro de la dirección parlamentaria. Ábalos, junto a Adriana Lastra, se reunió la semana pasada con Hernando para conocer la situación del grupo. Tras esa cita, éstos le recomendaron a Sánchez la idoneidad de que Hernando siguiera dentro de la dirección por su conocimiento de las cuestiones abiertas. De hecho, a la reunión de la Junta de Portavoces hoy fueron cinco representantes del PSOE cuando normalmente iban cuatro.En sus medidas palabras, Ábalos reconoció el trabajo de Hernando y tuvo un tono conciliador con el resto de diputados, con el objetivo de pasar página a la situación interna del partido y que el grupo se centre en cuestiones parlamentarias. Según algunos, dio “mucho jabón”. Tras las palabras del nuevo portavoz, los diputados socialistas irrumpieron en “un fuerte y largo aplauso” a Hernando, según indicaron parlamentarios presentes, que puntualizaron que algunos diputados socialistas, como Odón Elorza, no secundaron ese gesto. El debut de Ábalos se ha producido en una reunión a la que ha vuelto la “normalidad” y los temas de “trabajo” en lugar de reprocharse asuntos internos. Según fuentes socialistas, en esta ocasión intervinieron Cipriá Ciscar, Ignacio Sánchez Amor, Antonio Trevín, Gregorio Cámara, Antonio Hurtado y César Ramos, todos ellos apoyaban la candidatura de Susana Díaz. También tomó la palabra Patxi López. El exlehendakari fue directo y pidió que no se negocien con el PP las tres enmiendas sobre PGE que están sobre la mesa para evitar que se puedan interpretar como un “pasteleo” con el Gobierno por sólo tres enmiendas. EMPODERAMIENTOEn esta línea también discurrieron el resto de intervenciones, más o menos prolijas, sobre la situación del debate de las enmiendas a las cuentas públicas. Salvo Ciscar, que tomó la palabra para, en una “breve intervención”, dejar claro “tres cosas”. Según fuentes de la reunión, en primer lugar reconoció el trabajo de Hernando y de toda la dirección del Grupo en estos “ocho difíciles meses”. Después dijo que la propuesta de nombrar a Ábalos como portavoz provisional era un decisión del secretario general y por tanto “nada que objetar”. Pero acto seguido puntualizó que si se habla de “empoderar” a la militancia también se haga con los parlamentarios. Y reclamó que se tenga en cuenta al grupo parlamentario para el nombramiento de la nueva dirección porque -recordó- según el reglamento ésta tiene que ser elegida por el grupo. En este contexto, recordó que el grupo no funciona “por imperativo” como las diputadas ‘pedristas’ afearon a la Gestora cuando se aprobó la decisión de ‘abstenerse’ ante la investidura de Mariano Rajoy. Según algunos presentes, el ambiente fue más relajado que en las últimas reuniones –y que derivó en la suspensión de las mismas hasta las primarias- si bien hubo quien constató “cierta cautela" en las intervenciones.