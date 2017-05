(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. COMPROMÍS PIDE “UN GESTO” A SÁNCHEZ PARA CONFIGURAR UNA MOCIÓN QUE LOGRE MÁS APOYOS

Etiquetas

- Sugiere que el problema puede ser el candidato alternativo que propone Podemos, Pablo Iglesias. El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baoldoví, aseguró este jueves que es necesario construir una moción de censura contra Mariano Rajoy que cuente con “muchísimos más” apoyos que los recabados hasta ahora por la presentada por Podemos, por lo que pidió al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “un gesto” que permita abrir una vía de negociación. En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Baldoví lanzó dos peticiones. La primera al PSOE, al que le pidió que se posicione a favor de una moción contra Rajoy, y la segunda a Podemos para que “aplace” la moción que presentó el pasado viernes hasta que los socialistas tengan una nueva dirección, que se elegirá en el Congreso Federal que se celebrará entre el 16 y el 18 de junio.El diputado de Compromís destacó la importancia de encontrar un candidato alternativo que logre el mayor consenso posible, sugiriendo de esta forma que el que propone Podemos, Pablo Iglesias, no es la persona adecuada para ello.En cualquier caso, indicó que su propuesta "no va en contra de nadie” y que lo único que persigue es lograr que la moción contra Rajoy sea respaldada por una mayoría en la Cámara Baja.Preguntado sobre si consultó con Podemos esta decisión, explicó que han actuado “de forma absolutamente autónoma” y que sí ha hablado con el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech. El propio dirigente catalán publicó en Twitter que coincide con Compromís en que el PSOE “debería posicionarse”, pero apuntó que “no podemos esperar"Dijo, además, que no ha trasladado esta petición a su socio de Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, y señaló que piensa hablar en las próximas horas con Pedro Sánchez y con José Luis Ábalos, que podría ser el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.Baldoví exigió a Sánchez “un gesto” que clarifique si presentarían una moción contra Rajoy, máxime cuando el secretario general del PSOE ha ganado las primarias “rasgándose las vestiduras criticando la abstención” y “remarcando el ‘no es no’” después de que su partido se abstuviera en la investidura a Rajoy facilitándole su camino a la Moncloa.