ARRIMADAS VE “COHERENTE” QUE PUIGDEMONT RECHACE ACUDIR AL CONGRESO PORQUE “NO LE GUSTA DEBATIR”

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, manifestó hoy en Barcelona que es “coherente” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechace acudir al Congreso a defender su referéndum independentista, ya que “no le gusta ir a debatir, que le puedan rebatir con argumentos y que pueda perder una votación”.Arrimadas se expresó en estos términos en declaraciones a los periodistas tras acudir al mercado de La Boquería, junto con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías.Sobre la decisión de Puigdemont de no explicar en el Congreso su referéndum independentista si antes no lo pacta con el Gobierno central, Arrimadas aseguró que no le ha sorprendido, porque al presidente catalán "solo le gustan los monólogos en entornos controlados”."FALSA" INTENCIÓN DE DIALOGAR“Se negó a ir a la Conferencia de Presidentes, se negó a ir al Senado si el resto de presidentes autonómicos podían hablar y para ser coherentes se niega a ir al Congreso”, indicó la representante de la formación naranja, que incidió en que a Puigdemont “no le gusta” que “le puedan rebatir, que le puedan dar argumentos en contra y que pueda perder una votación”.Asimismo, criticó que “la petición de Puigdemont de dialogo siempre ha sido falsa”, ya que “cuando se le ofrece un espacio de debate, Puigdemont se esconde en la estelada no da la cara y prefiere hacer un monologo controlado e invitado por Podemos.Por último, sobre el hecho de que Unidos Podemos registrase ayer en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Arrimadas manifestó que se trata de “una ‘performance’ como a las que nos tiene acostumbrados cada semanita” y afirmó que “no hay que ir de Guatemala a ‘Guatepeor’ y por tanto nosotros no vamos a participar de los numeritos semanales de Podemos”.