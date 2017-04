EL PSOE EXIGE QUE RAJOY COMPAREZCA EN LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP

Etiquetas

- Pide a Pastor la constitución de esta comisión parlamentaria en un plazo de 10 días. El PSOE anunció este martes que va a solicitar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que en los próximos 10 días se constituya la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, en la que reclamará la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en este órgano “tiene la obligación de decir la verdad” so pena de cometer un “delito” si no lo hace.Así lo indicó, en rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de los socialistas, Antonio Hernando, tras los últimos casos de corrupción que afectan al partido liderado por Rajoy, con la dimisión ayer de Esperanza Aguirre como concejala y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid por no haber vigilado “todo lo que debía” a Ignacio González, encarcelado ahora en el marco de la ‘Operación Lezo’.“Creemos que es conveniente que el señor Rajoy comparezca en la comisión de investigación”, sentenció Hernando, que justificó esta reclamación diciendo que en una comisión de investigación el compareciente tiene “la obligación de decir la verdad”, mientras que en otras comparecencias no existe tal obligación. Consideró que será “útil” para el Congreso de los Diputados, para la investigación y para la asunción de responsabilidades políticas que Rajoy comparezca en una comisión de investigación, ya que en este órgano “tiene la obligación de decir la verdad so pena de cometer un delito”. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados recordó que el jefe del Ejecutivo ya compareció en el Pleno de la Cámara Baja y “cosas que dijo fueron desmentidas por la realidad e informaciones posteriores”.